بوش خواستار افزايش تلاش ها براي ممانعت از دستيابي ايران به تكنولوژي هسته اي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بوش گفت كه جامعه بين المللي بايد تلاش هاي مضاعفي براي ممانعت از دستيابي ايران به برنامه هاي حساس اتمي صورت دهد.

بوش پس از ديدار خود با "ياپ دو هوپ شفر" دبير كل ناتو در واشنگتن گفت كه گزارش هاي اخير مبني بر اينكه ايران گامي جدي در غني سازي اورانيو م برداشته به من مي گويد كه ما بايد به تلاش هاي خود شدت بخشيم و با دو برابر كردن اين تلاش ها در صحنه بين المللي ايران را ترغيب به اين كنيم كه اگر اين كشور به چنين برنامه هايي ادامه دهد تنها به منزوي شدن آن منتهي خواهد شد.

رئيس جمهور آمريكا همچنين افزود: من گزارشهايي درباره آنچه كه آنها در حال انجام آن هستند خوانده ام اما اينكه آيا ايراني ها به كارهاي خود سرعت بخشيده اند يا خير به هر حال دستيابي آنها به تسليحات هسته اي غير قابل پذيرش است.

وي گفت: ايران هسته اي براي آمريكا و كشورهايي كه ما در شوراي امنيت با آنها براي ارسال پيامي مشترك به تهران كار مي كنيم غير قابل پذيرش است.