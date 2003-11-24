گزارش البرادعي خوب بود اما نقص هايي هم داشت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رييس مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران در تشريح ديدگاه خود درباره اجلاس شوراي حكام آژانس انرژي اتمي گفت: آمريكايي ها دموكراسي اي را مي خواهند كه مظهركامل آن صهيونيست ها و درراس آن شارون باشد.

كروبي درباره اينكه فشارهاي آمريكا بر شوراي حكام براي انتقال پرونده هسته اي ايران از وين به شوراي امنيت گفت: اين يك اقدام صرفا سياسي است و با لابي وسيع صهيونيست ها بوده است.

كروبي گفت: اين حركت آمريكاييها نشان مي دهد كه آنها مي خواهند سرنوشت ديگران تغييركند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي درباره واكنش ايران درباره عدم تعهد اروپا به توافقنامه تهران تصريح كرد: سخنگوي وزارت امورخارجه گفت: اگر اين اتفاق بيفتد تصميم قاطعي اتخاذ خواهد شد ومن هم معتقدم كه بايد منتظر پاسخ مسئولان باشيم.

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