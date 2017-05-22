غبار روبی ۱۷۰ مسجد شاخص جنوب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد صفوی ظهر دوشنبه در جمع معاونان، شهرداران نواحی و مدیران ارشد شهرداری منطقه ۲۰ با بیان اینکه بیشترین استقبال و حضور شهروندان از فضاهای مذهبی و مساجد در ایام مبارک ماه رمضان صورت می گیرد، گفت: به منظور تامین آسایش و رضایت مندی بیشتر روزه داران، غبارروبی و آماده سازی ۱۷۰ مسجد منتخب و شاخص منطقه ۲۰ تا پیش از شروع این ماه مبارک انجام می شود.

صفوی زمینه سازی انجام بهینه فریضه های دینی و مذهبی را از اولویت های مدیریت شهری برشمرد و افزود: مدیریت شهری از تمام توانمندی مجموعه برای آراستگی فضاهای مذهبی استفاده خواهد کرد تا شهروندان بتوانند در محیطی مناسب به انجام فریضه های ماه مبارک رمضان بپردازند و بیشترین بهره معنوی را ببرند.

وی با اشاره به اینکه مساجد محور فعالیت های فرهنگی و اجتماعی هستند، گفت: تمامی برنامه های تدارک پیش بینی شده در ایام ماه مبارک رمضان با محوریت و مشارکت مساجد و اماکن مذهبی به اجرا می رسد تا با حذف موازی کاری های احتمالی، برنامه های ماه مبارک رمضان بیش از پیش تقویت شود.

شهردار منطقه ۲۰ تهران در ادامه به موقعیت ویژه این منطقه مذهبی اشاره کرد و رسیدگی به زائران حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را خواستار شد.