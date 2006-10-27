ملاقات معاون وزارت امور خارجه با وزير امور خارجه نروژ

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فعاليت هاي صلح آميز هسته اي جمهوري اسلامي ايران و حق برخورداري مردم ايران در چارچوب قوانين بينالمللي و ان.پي.تي و تلاشهاي دانشمندان كشورمان، همچنين اهميت و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانه از مهمترين زمينههاي مذاكرات معاون وزير امور خارجه كشورمان در ديدارهايش با وزير امور خارجه و همتاي نروژي اش بود.
جليلي، همچنين در يك كنفرانس خبري با حضور كليه مطبوعات و رسانههاي راديو و تلويزيوني نروژ به سؤالات خبرنگاران در مورد فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران و پايبندي ملت ايران در دفاع از حق مشروع خويش در چارچوب قوانين بين المللي ، همكاريهاي دوجانبه اقتصادي و حضور و سرمايه گذاري شركتهاي نروژي فعال در زمينه انرژي و نفت در ايران و جايگاه محوري جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه پاسخ داد.
در جريان اين مذاكرات نروژ و جمهوري اسلامي ايران در چارچوب همكاريهاي متقابل دوجانبه، بر ادامه ديدارها و مذاكرات مقامات دو كشور در آينده و توسعه آن در بخشهاي مختلف سياسي ، اقتصادي و فرهنگي تاكيد كردند.
نظر شما