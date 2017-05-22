طرح «با قرآن در رمضان» در یزد اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد شریف حسینی کوهستانی عصر امروز در جلسه هماهنگی طرح «با قرآن در رمضان» اظهار داشت: این طرح با موضوع ترتیل خوانی قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و پخش مستقیم از شبکه استانی تابان از سال ۸۹ در استان یزد در حال برگزاری است.

وی عنوان کرد: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن کریم است و از معنویت بالایی بهره مند است بنابراین همه مردم انس خود با قرآن را افزایش می دهند و این طرح می‌تواند بر معنویت آنان در این ماه بیافزاید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد اظهار داشت: اجرای این طرح در ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای استفاده از این ظرفیت و معرفی آنان به جامعه است.

حسینی کوهستانی گفت: اجرای این طرح و پخش آن به صورت زنده از شبکه استانی توانسته است بسیاری از خانواده‌ها را در منازل جذب خود کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تقدیر از همکاری خوب همه دستگاه‌های مرتبط استان در اجرای این طرح به ویژه صدا و سیمای مرکز استان گفت: در سال گذشته صدا و سیمای مرکز استان موفق به کسب رتبه کشوری در اجرای این طرح شد.

وی با بیان اینکه طرح «با قرآن در رمضان» هر سال در یکی از امامزادگان و یا مساجد شاخص استان برگزار شده است گفت: این طرح در رمضان مبارک سال ۹۶ در امامزاده سید جعفر محمد (ع) برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد یاد و خاطره استاد حاج حسن دانش از قاریان برجسته استان و از شهدای حادثه منا که در اجرای این طرح همکاری خوبی با این اداره کل داشت را گرامی داشت.