احداث ۱۶ سد کوچک و بزرگ جدید در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رجایی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور استحصال سیلابهای فصلی استان بوشهر طرحهای بسیار خوبی در دست اجرا داریم و چندین طرح نیز در اینده اجرایی میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی شدهای خائیز، دشتپلنگ، دالکی و باغان در دست اجرا است، بیان کرد: و هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای ساخت این چهار سد هزینه خواهد شد.
مدیرعامل آب منطقهای بوشهر اضافه کرد: در راستای مدیریت سیلابهای فصلی، ۱۲ سد بزرگ و کوچک دیگر نیز در استان بوشهر اجرا میشود که ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب با احداث شدها ذخیره میشود.
وی ادامه داد: کنترل روانآبهای مخرب فصلی و کاهش خسارات سیلابهای پاییزه و زمستانه و بهرهبرداری بهموقع از این جریانها برای جبران کمبود آب شرب، صنعت و کشاورزی از مهمترین اهداف ساخت این سدها است.
رجایی با اشاره به عملکرد مثبت دولت یازدهم در ساخت سد در استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این سدها با تزریق به موقع اعتبارات طی چهار سال تکمیل میشود و به بهرهبرداری خواهند رسید.
