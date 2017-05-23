حجت‌الاسلام رحیم اهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ماه مبارک رمضان برنامه‌های بسیار خوبی در سطح شهرستان‌های عسلویه و کنگان داریم و امیدواریم همچون سال‌های گذشته شاهد حضور گسترده و مستمر مردم در این برنامه‌ها باشیم.

وی بیان کرد: ماه مبارک رمضان، فرصتی ارزشمند و مغتنم برای تهذیب و پالایش روح و روان انسانی است؛ رمضان ماه سلوک و زدودن زنگارهای شیطانی از آیینه دل و برافروختن چراغ معرفت در شبستان وجود است.

اهرمی از گسترش برنامه‌های قرآنی خبر داد و افزود: ترتیل خوانی قرآن کریم از سنت‌های بسیار خوب و قدیمی شهرستان کنگان است که با نام مقابله معروف است و هر ساله در ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان خاطرنشان کرد: با همکاری هیئت امناء مساجد، قاریان و حافظان قرآن کریم مراسم ترتیل خوانی در ۴۰ مسجد شهرستان کنگان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری ۵۰ جلسه پرسش و پاسخ دینی به مناسبت ماه مبارک رمضان در شهرستان عسلویه خبر داد و افزود: جلسات پرسش و پاسخ با حضور نوجوانان و جوانان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

اهرمی بیان کرد: جلسات پرسش و پاسخ حول موضوعات دینی و قرآنی در طول ماه مبارک رمضان در حسینیه‌ها، مساجد و تکایای مذهبی در سطح شهرستان‌های عسلویه و کنگان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: با همکاری روحانیون اعزامی، بومی و مستقر برنامه‌های متنوعی از قبیل سخنرانی، جلسه احکام، گفتمان‌های دینی، نمازهای جماعت ۳ نوبت و... برگزار می‌شود.

اهرمی گفت: برگزاری جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع)، برنامه‌های ویژه ایام و لیالی قدر و شهادت امام علی (ع)، راهپیمائی روز جهانی قدس و جلسات پاسخ‌گویی به مسائل شرعی از دیگر برنامه‌های این اداره در ماه مبارک رمضان خواهد بود.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان افزود: ۱۰۰ جلسه پرسش و پاسخ حول موضوعات دینی و قرآنی در طول ماه مبارک رمضان در حسینیه ها، مساجد و تکایای مذهبی در سطح شهرستان کنگان برگزار می‌شود.