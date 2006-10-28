13 هزار دانش آموز معلول در مدارس عادي تحصيل مي كنند

دكتر مجيد قدمي در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره موافقت وزارت آموزش و پرورش با طرح ادغام دانش آموزان معلول و عادي گفت: تا آنجا كه بتوانيم به دنبال ايجاد چنين فضايي هستيم و در صورت پذيرش نظام آموزش و پرورش ، فرهنگ سازي صحيح و گسترش آموزش معلمان عادي ، اين امر گسترش خواهد يافت.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي كشور اعلام كرد: در مرحله اول اجراي اين طرح دانش آموزان نابينا ، ناشنوا و داراي مشكلات حركتي و جمسمي در مدارس عادي به تحصيل مي پردازند.

قدمي ادامه داد: معلمان رابط و مشغول به تدريس در اين نوع مدارس در آموزش هاي ضمن خدمت خود از چگونگي برخورد با اين دانش آموزان آگاهي يافته اند و از مزاياي سختي كار و... پيش بيني شده استفاده خواهند كرد.

وي در خصوص شرايط مدارس پذيراي دانش آموزان معلول تاكيد كرد: نبود كلاس ها در طبقات و نداشتن پله ، نوع سرويس بهداشتي ، تراكم مناسب و از همه مهم تر وجود معلمان رابط و آشنا به شرايط خاص اين نوع دانش آموزان به شمار مي رود.

قدمي تصريح كرد: بر اساس مجوز شوراي عالي آموزش و پرورش در سراسر كشور ، در هر استان 4 مدرسه شامل 2 دخترانه و 2 پسرانه مي توانند عهده دار پذيرش دانش آموزان معلول باشند ، تحصيل آنان رايگان بوده و تا حد گنجايش سيستم آموزش و پرورش عادي از وقت هاي اضافه براي تدريس به نابينايان و... استفاده خواهد شد.

وي ، گسترش اين طرح را در سال تحصيلي آينده به شرط آموزش كامل معلمان روستايي و اجازه شوراي عالي آموزش و پرورش عملي دانست و افزود: تا 3 سال آينده مجوز ادغام در 120 مدرسه وجود دارد و در صورتي كه در روستاها به اين درجه از خود كفايي برسيم كه ديگر نيازمند انتقال دانش آموزان معلول از روستا به شهر نباشيم ، مي توانيم به گسترش طرح نيز اميدوار باشيم.