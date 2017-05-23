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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۸:۴۸

معاون فرماندار شادگان:

حدود ۱۹ درصد شاغلان شادگان شغل دولتی دارند

حدود ۱۹ درصد شاغلان شادگان شغل دولتی دارند

شادگان - معاون فرماندار شادگان گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده سهم کارکنان دولت از کل شاغلان شهرستان شادگان حدود ۱۹ درصد است.

نعمت الله آلبوغبیش در گفت و گو با خبرنگار مهر، سهم کارکنان دولت از کل شاغلان شهرستان شادگان را حدود ۱۹ درصد عنوان و اظهارکرد: تعداد کارکنان دولت به ازای هر هزار نفر جمعیت در شهرستان شادگان نزدیک به ۲۸ نفر اعلام شده است. 

معاون فرماندار شادگان یادآور شد: از لحاظ شاخص‌های اشتغال در بخش دولتی،  شهرستان شادگان بعد از شهرستان های دشت آزادگان، دزفول، اندیکا، هفتکل، اندیمشک و کارون در رتبه هفتم قرار دارد.

آلبوغبیش با تاکید بر ضرورت کارآفرینی بهینه در بخشهای خصوصی و تعاون در جهت ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری اظهار کرد: شهرستان شادگان با اختصاص سهم سه درصدی از کل کارکنان دولت در استان در رتبه دوازدهم جای دارد.

وی بیان کرد: از لحاظ سهم شهرستان ها از کل کارکنان دولت در استان، شهرستان اهواز با اختصاص سهم ۳۰ درصدی در جایگاه اول و شهرستان کارون با سهم کمتر از نیم درصد در آخرین  رتبه قرار دارد. 

معاون فرماندار شادگان در ادامه عنوان کرد: میانگین تعداد کارکنان دولت به ازای هر هزار نفر جمعیت در استان ۳۳ نفر و در کشور ۳۱ نفر تعیین شده است که به این ترتیب شهرستان شادگان از میانگین استانی پنج نفر کمتر و از میانگین کشوری سه نفر کمتر است و می بایست با پیگیری های لازم کاستیها جبران و حداقل متعادل شود.

کد مطلب 3986310

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