شهامت اجرای سیستم جامع مالیاتی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهروز خدارحمی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر افزود: ما کاهش تورم را تجربه کرده ایم و باید با برنامه های مشخص و اعمال جدی سیاست های بازار، از رکود بیرون برویم.

وی با اشاره به اینکه آخرین نرخ تورم ۷ درصد اعلام شده در حالی که نرخ بهره بانکی بیش از ۲۰ درصد است، گفت: باید تغییری در بازار و معادلات بازار سرمایه بوجود بیاید تا تغییر اساسی رخ دهد.

خدارحمی با بیان اینکه اختلاف های مالی موجب بحران بانکی و لطمه به بخش صنعت و تولید شده است، افزود: تاکنون شاهد نرخ بهره واحد بوده ایم اما امروز باید سود بانکی تغییر کند.

این کارشناس افزود: سال هاست به سیستم جامع مالیاتی فکر می کنیم اما شهامت اجرا نداریم.

وی گفت: باید مالیات بخش معاملات سوداگرانه را افزایش داد تا بازار سرمایه به بخش تولید و صنعت اقبال نشان دهد اما متاسفانه بیشترین مالیات را بخش شفاف بازار سرمایه پرداخت می‌کند.

خدارحمی با اشاره به اینکه رونق بازار مسکن، رونق اقتصادی را در پی دارد افزود: امروز ۲ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه داریم که در دوره های مالی گذشته ساخته شده است.

وی گفت: زمانی که بانک بیش از ۲۰ درصد سود پرداخت می‌کند و هیچ گونه ریسکی برای سرمایه گذار ندارد، همه پول های راکد بجای تولید به بانک سرازیر می شود و بانک بجای حمایت از تولید با پرداخت سود کم به سمت سوداگری می رود و دولت نظارت چندانی بر آن ندارد.

خدارحمی افزود: بخش پولی کشور باید تحت اختیار سیاست گذار پولی باشد و تا زمانی که جلوی رشد موسسات اعتباری گرفته نشود سیستم پولی کشور و تولید در رکود باقی می ماند.

منابع در بانکها حبس شده است

شمس الدینی دیگر کارشناس بورس نیز در این برنامه با بیان اینکه بازار سرمایه عامل تعیین کننده نرخ سود بانکی و بازار بورس است افزود : نرخ سود سرمایه یکی از چند شاخص تاثیر گذار بازار سرمایه است اما در حالی که در ۴۵ سال گذشته نخستین بار تورم تک رقمی شده است منابع بانکی در نرخ بهره حبس شده اند.

وی اضافه کرد: ایران خودرو در گذشته میلیاردها تومان بهره با نرخ ۲۸ درصد می داد اما اکنون این نرخ بهره به ۲۳ درصد کاهش یافته و در هزینه های این صنعت تاثیر بسیاری گذاشته است.

این کارشناس بورس افزود: کاهش هزینه های مالی ایران خودرو نقش بزرگی در اقتصاد کشور دارد.

شمس الدینی گفت: رشد اقتصادی پارسال به دلیل افزایش قیمت نفت بوده است.

وی اضافه کرد: دولت با درآمد حاصل از فروش نفت فرصت کرده است افزون بر پرداخت یارانه ها و تامین مخارج روزانه اش، در طرح های عمرانی نیز سرمایه گذاری کند.

این کارشناس گفت: دولت فقط با پرداخت قرض ها و دیون خود به بخش بانکی می تواند تورم را در بخش بانکی و مسکن جبران کند.