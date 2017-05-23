عادل سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به کارگاه بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی که به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه بررسی و توجه به مشکلات و تبعات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بیابانی شدن اراضی، از بین رفتن حاصلخیزی خاک و تخریب اراضی است و چهارچوب اصلی آن مدیریت خشکسالی و کنترل بیانزایی است.
وی ادامه داد: در این کارگاه نمایندگانی از ۲۶ کشور خارجی حضور دارند و تجربیات کشور خود را در مورد خشکسالی، تغییرات اقلیمی، روشهای مبارزه با کمبود آب، روشهای بهرهوری از منابع آب با سایر کشورها در میان میگذارند.
سپهر تاکید کرد: در بحث تخریب اراضی، خراسان رضوی یکی از استانهای چالشی است و جزو کانونهای بحرانی فرسایش بادی و کانونهای بحرانی در بحث بیابانی شدن اراضی محسوب میشود.
وی افزود: بخش عمدهای از شهرستانهای خراسان رضوی با بحث بیابانی شدن اراضی و از بین رفتن حاصلخیزی خاک مواجه هستند، به همین دلیل در رابطه با مدیریت منابع آب باید راهکارهای مناسبی صورت گیرد.
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