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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خراسان رضوی جزو کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است

خراسان رضوی جزو کانون‌های بحرانی فرسایش بادی است

مشهد- عضو هیئت علمی گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: خراسان رضوی جز کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در کشور است.

عادل سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر ، با اشاره به  کارگاه بین المللی مدیریت خشکسالی و کنترل بیابان زایی که به مدت سه روز در مشهد برگزار می شود اظهار کرد: هدف از برگزاری این کارگاه بررسی و توجه به مشکلات و تبعات خشکسالی، تغییرات اقلیمی، بیابانی شدن اراضی، از بین رفتن حاصل‌خیزی خاک و تخریب اراضی است و چهارچوب اصلی آن مدیریت خشکسالی و کنترل بیان‌زایی است.

وی ادامه داد: در این کارگاه  نمایندگانی از ۲۶ کشور خارجی حضور دارند و تجربیات کشور خود را در مورد خشکسالی، تغییرات اقلیمی، روش‌های مبارزه با کمبود آب، روش‌های بهره‌وری از منابع آب با سایر کشورها در میان می‌گذارند. 

سپهر تاکید کرد: در بحث تخریب اراضی، خراسان رضوی یکی از استان‌های چالشی است و جزو کانون‌های بحرانی فرسایش بادی و کانون‌های بحرانی در بحث بیابانی شدن اراضی محسوب می‌شود.

وی افزود: بخش عمده‌ای از شهرستان‌های خراسان رضوی با بحث بیابانی شدن اراضی و از بین رفتن حاصل‌خیزی خاک مواجه هستند، به همین دلیل در رابطه با مدیریت منابع آب باید راهکارهای مناسبی صورت گیرد.

کد مطلب 3986373

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