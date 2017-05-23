حجت‌الاسلام محمدعلی سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه ویژه‌برنامه‌های سالگرد ارتحال امام راحل در سال جاری در ایام ماه مبارک رمضان قرارگرفته است، بنابراین اعزام کاروان به حرم مطهر نداریم.

حجت‌الاسلام سالاری عنوان کرد: از امسال به مدت سه سال به علت تقارن ایام ارتحال امام خمینی (ره) با ماه مبارک رمضان و با توجه به بعد مسافت بین استان‌های خراسان شمالی و تهران، کاروانی به حرم مطهر اعزام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: به همین منظور، مراسم محوری و ویژه‌برنامه‌های بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) در روز ۱۴ خردادماه با حضور سخنران کشوری در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این ویژه‌برنامه‌های در شهر، شهرستان و مراکز بخش‌های استان اجرا می‌شود، گفت: مراسم ویژه ارتحال امام(ره) در تکایا، مساجد و حسینیه‌های سطح استان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از دسته روی هیئت‌های مذهبی سطح خراسان شمالی در شب ارتحال خبر داد و عنوان کرد: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مسئولان به‌منظور اجرای هرچه باشکوه‌تر مراسم ویژه بزرگداشت امام خمینی(ره) انجام‌گرفته است.

حجت‌الاسلام سالاری از اجرای ۲۰۰ عنوان برنامه در خراسان شمالی به مناسبت سالروز ارتحال امام(ره) خبر داد و عنوان کرد: ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در ایام ارتحال، معرفی و عرضه آثار وتالیفات امام به دانشجویان، اعزام مبلغین به شهرها و روستاهای استان، برپایی نمایشگاه آثار حضرت امام خمینی (ره) در شهرهای استان، برگزاری مراسم عزاداری در امامزاده‌ها و اماکن متبرکه، اطعام عزاداران در مراسم ۱۵ خرداد و برگزاری مراسم ویژه خانواده شهدا و ایثارگران ازجمله این برنامه‌ها است.