به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، توحید سیف برقی در مورد نتایج تست دوپینگ بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان گفت: براساس نامه ارسالی از ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا درخصوص انجام پیگیری های دوپینگ در مسابقات قهرمانی فوتبال ساحلی ۲۰۱۷ آسیا که بهمن ماه سال گذشته در مالزی برگزار شده بود، کلیه نمونه های اخذ شده از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی که توسط افسران کنترل دوپینگ آسیا انجام شده، منفی اعلام شد.

رئیس کمیته پزشکی در پایان عنوان کرد: دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ارسالی خود از فعالیت های مبارزه با دوپینگ در فوتبال کشورمان نیز تشکر و قدردانی کرده اند.