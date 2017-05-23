تجهیز و بهره برداری از ۳حلقه چاه جدید در سه روستای شهرستان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عیدالحمید حمزه پور بیان داشت: این سه حلقه چاه در سه روستای گورزانگ،زرتوجی و مجتمع خط کناره تجهیز و به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در روستای گورزانگ یک حلقه چاه با ۲ کیلومتر خط پمپاژ، روستای زرتوجی با یک حلقه چاه و ۷۰۰ متر خط انتقال و مجتمع خط کناره با ۶ حلقه چاه و ۹۵ کیلومتر خط انتقال همچنین ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع تجهیز شده است.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص میزان هزینه حفر و تجهیز این سه حلقه چاه گفت: میزان هزینه براورد شده در راستای حفر و تجهیز این سه حلقه چاه به همراه شبکه برق هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.

مهندس حمزه پور خاطر نشان ساخت: روستای گورزانگ با پنج هزار و ۷۷۳ نفر جمعیت، روستای زرتوجی با هزار و ۶۱۳ نفر جمعیت و مجتمع خط کناره با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار و ۲۵۸ نفر از نعمت آب آشامیدنی برخوردار هستند.