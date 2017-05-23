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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۲۳

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان:

تجهیز و بهره برداری از ۳حلقه چاه جدید در سه روستای شهرستان میناب

تجهیز و بهره برداری از ۳حلقه چاه جدید در سه روستای شهرستان میناب

میناب - مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از تجهیز و بهره برداری از سه حلقه چاه جدید جهت تامین آب شرب در سه روستای شهرستان میناب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آبفا روستایی هرمزگان، عیدالحمید حمزه پور بیان داشت: این سه حلقه چاه در سه روستای گورزانگ،زرتوجی و مجتمع خط کناره تجهیز و به بهره برداری رسیده است.

وی در ادامه اضافه کرد: در روستای گورزانگ یک حلقه چاه با ۲ کیلومتر خط پمپاژ، روستای زرتوجی با یک حلقه چاه و ۷۰۰ متر خط انتقال و مجتمع خط کناره با ۶ حلقه چاه و ۹۵ کیلومتر خط انتقال همچنین ۱۰ کیلومتر شبکه توزیع تجهیز شده است.

این مقام مسئول در ادامه در خصوص میزان هزینه حفر و تجهیز این سه حلقه چاه گفت: میزان هزینه براورد شده در راستای حفر و تجهیز این سه حلقه چاه به همراه شبکه برق هفت میلیارد و ۵۰۰  میلیون ریال بوده است.

مهندس حمزه پور خاطر نشان ساخت: روستای گورزانگ با پنج هزار و ۷۷۳ نفر جمعیت، روستای زرتوجی با هزار و ۶۱۳ نفر جمعیت و مجتمع خط کناره با جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار و ۲۵۸ نفر از نعمت آب آشامیدنی برخوردار هستند.

کد مطلب 3986551

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