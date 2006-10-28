احتمال تغيير ليست انتخاباتي اعتماد ملي براي شوراي شهر تهران

حجت الاسلام سيدعلي ميرهادي در گفتگو با خبرنگار "مهر" اظهار داشت: با توجه به حضور جمعي از نخبگان در انتخابات شوراها و با عنايت به اينكه ليست اعتماد ملي هنوز قطعي نشده ، احتمال تغيير در تركيب 8 نفري كه در ليست اعتماد ملي براي انتخابات شوراي شهر تهران قرارداشتند، وجود دارد.

رئيس كميته روحانيون حزب اعتماد ملي با تاكيد بر سياست تفاهم اين حزب با گروههاي اصلاح طلب، تاكيد كرد: آقاي كروبي نيز بر اين موضوع اصرار دارد ولي اعتماد ملي در عين اين تفاهم، درصدد است كانديداهاي خود را تحت نام و تابلوي حزب اعتماد ملي معرفي كند.

ميرهادي همچنين با اشاره به ديدار پنجشنبه گذشته برخي كانديداهاي اين تشكل سياسي با دبير كل حزب اعتماد ملي گفت: عده اي از روحانيون و علماي كانديداي مجلس خبرگان در شهر قم با آقاي كروبي ديدار كردند و همچنين جلسه حزب اعتماد ملي در استان قم هم با حضور دبيركل برگزار شد.

وي با اشاره به برگزاري امتحانات مجلس خبرگان، گفت: اميدواريم نظارت و اجرا در سراسر كشور با كانديداهاي جريانات مختلف همراه با سعه صدر برخورد كند تا شاهد برگزاري انتخابات خوبي باشيم و بدين طريق دولت نيز از اتهام يكدست بودن نظارت و اجرا به دور باشد و از آراء مردم هم صيانت شود.

ميرهادي با اعلام جديد بودن فهرست انتخاباتي حزب اعتماد ملي در انتخابات شوراها، اعلام قطعي اسامي اين ليست را به زمان ديگري موكول كرد.