اشیا عتیقه دوره اسلامی در مشگین شهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، این کشف به دنبال دریافت گزارش مردمی از حفاری غیرمجاز اتفاق افتاده، ارش‌های مردمی حاکی از این بوده که فردی در حیاط منزل شخصی خود در مشگین شهر با همدستی سه فرد دیگر اقدام به حفاری غیرمجاز و تحصیل و کشف اشیا تاریخی می‌کند.

کارآگاهان بعد از انجام تحقیقات هدفمند و بررسی میدانی، با هماهنگی مقام قضایی به آدرس منزل این فرد مراجعه کرده و هر چهار فرد را در هنگام حفاری غیرمجاز و ارتکاب جرم دستگیر می‌کنند.

در این عملیات یک خمره سفالی بزرگ، یک قوری سفالی، دو سنگ قیمتی و دو ظرف سفالی که همگی عتیقه و مربوط به دوره اسلامی بود کشف شده است.

در عین حال دستگیرشدگان با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.