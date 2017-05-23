اعزام ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف لرستان در ماه مبارک رمضان

حجت الاسلام احمد غلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر از اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ و مبلغه در ایام ماه مبارک رمضان به مناطق مختلف استان خبر داد و اظهار داشت: این مبلغان به شهرستان ها، بخش ها، دهستان ها، روستاهای پرجمعیت و مناطق عشایری لرستان اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه ۶۴۰ مبلغ بومی و ۳۰۰ مبلغه بومی به مناطق مختلف استان اعزام می شوند، تصریح کرد: تعدادی از مبلغان نیز از استان های اصفهان، قم و تهران به لرستان اعزام شده اند.

معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: برگزاری برنامه های قرآنی، حلقه های معرفتی، محافل انس با قرآن، مراسم لیالی قدر و ... از برنامه های مبلغان در استان است.