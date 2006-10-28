غرب نگران دستيابي ايران به مهارت در زمينه غني سازي اورانيوم است

به گزارش خبرگزاري مهر، اين روزنامه آمريكايي نوشت : ايران با راه اندازي دومين دستگاه آبشاري خود ، يك بار ديگربا درخواستهاي شوراي امنيت مبني بر توقف فعاليتهاي هسته اي خود مخالفت كرد .

اين روزنامه با اشاره به مخالفتهاي روسيه و چين با اقدامات يكجانبه گرايانه غرب بر ضد ايران به سبب برنامه هسته اي صلح آميز اين كشور نوشت : اين گزارش در زماني صورت گرفت كه مذاكرات و رايزني ها در شوراي امنيت در برابر بي ميلي چين و روسيه براي اعمال تحريم هاي سخت عليه تهران با مشكل روبرو شده است. مقامهاي آمريكا و اروپا مي گويند كه آنها يك تلاش طولاني و سخت ديپلماتيك را طي هفته هاي آتي براي ايجاد يك واكنش رسمي به فعاليتهاي غني سازي ايران پيش بيني مي كنند.

در ادامه اين گزارش آمده است : فرانسه، انگليس و آلمان هفته گذشته به آمريكا، چين و روسيه پيش نويس قطعنامه اي را ارائه كردند كه تجارت مربوط به برنامه هاي هسته اي و موشكهاي بالستيك را با ايران ممنوع مي كند، اما به روسيه اجازه مي دهد تا همچنان از ساخت نيروگاه هسته اي ايران در بوشهر حمايت كند.

اين روزنامه نوشت : درحالي كه دولت آمريكا از حمايت اين پيش نويس خودداري كرده و آن را بسيار ضعيف مي داند، اما "سرگئي لاوروف" وزير امور خارجه روسيه گفته است كه پيش نويس اروپا بسيار محكم است وبا هدف اين شش كشور مطابقت ندارد.

به گفته تحليلگران ، ايران هنوز سالها از توليد اورانيوم بسيار غني شده براي ساخت يك بمب هسته اي فاصله دارد.



روزنامه واشنگتن پست به نقل از"ديويد آلبرايت" كارشناس برنامه هسته اي ايران ورئيس انستيتو علوم و امنيت بين الملل نوشت: آبشار دوم براي توليد مقادير كافي اورانيوم غني شده براي يك بمب هسته اي بسيار كوچك است.

وي افزود : نگراني اين است كه آيا دانشمندان هسته اي ايران به كسب مهارت در زمينه غني سازي تمام عيار اورانيوم در اين تاسيسات نزديك هستند.

به نوشته اين روزنامه، آلبرايت گفت كه مسلما ايرانيها در درك خود از چرخه سوخت هسته اي در حالا پيشرفت هستند.

يك مقام در آژانس بين المللي انرژي اتمي از تاييد و يا رد گزارشهاي مربوط به راه اندازي آبشار دوم خوددداري كرد، اما " محمد البرادعي" مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي روز دوشنبه در گفتگو با واشنگتن پست گفت كه ايران در استفاده از آبشار براي غني سازي اورانيوم روزها فاصله دارد.