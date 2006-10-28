بررسي راي اعتماد به مصري، اولين دستور كار مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه فردا، راي اعتماد به عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي را به مدت 2 ساعت و 30 دقيقه به بحث و بررسي خواهند گذاشت و در اين خصوص راي گيري خواهند كرد .

فردا يكشنبه در جلسه راي اعتماد به عبدالرضا مصري قرار است رئيس جمهور در يك ساعت از وقت تعيين شده به دفاع از وزير پيشنهادي خود بپردازد كه پس از آن 4 نماينده -2 موافق و 2 مخالف - ديدگاههاي خود را هر كدام در 15 دقيقه در خصوص صلاحيت وزير پيشنهادي ارائه خواهند كرد.

در پايان، وزير پيشنهادي نيز در 30 دقيقه ديدگاهها و برنامه هاي مد نظر خود را براي اداره وزارت مذكور ارائه خواهد كرد.

گفتني است، پيش از ارائه طرح ادغام وزارت رفاه و بهداشت از سوي نمايندگان، عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه از سوي رئيس جمهور به مجلس معرفي و مقرر شد 11 مهرماه مجلس جلسه راي اعتماد مصري را برگزار كند. اما عبدالرضا مصري نامزد پيشنهادي وزارت رفاه و رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، در نامه اي به رئيس جمهور با اشاره به بررسي طرح يك فوريتي ادغام وزارت رفاه دروزارت بهداشت در صحن علني مجلس، درخواست كرد بررسي راي اعتماد به وي با تعويق و پس از تعيين تكليف اين طرح صورت پذيرد و رئيس جمهور اين درخواست را به هيات رئيسه مجلس منعكس كرد و بدين ترتيب هنوز وزارت رفاه به سرپرستي علي يوسف پور اداره مي شود.

كليات طرح ادغام وزارت خانه هاي رفاه و بهداشت در نشست 11 مهرماه كميسيون اجتماعي مجلس رد شد ونمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به طرح ادغام وزارت بهداشت و رفاه كه در اول آبان ماه در صحن علني مطرح شد راي منفي دادند .

در پي اين تصميم نمايندگان، نامه معرفي عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه در جلسه روز دوشنبه مجلس مصادف با اول آبان مجددا در مجلس قرائت شد و در اين راستا فردا، راي اعتماد به عبدالرضا مصري وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي در دستور كار مجلس قرار دارد.