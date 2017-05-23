آمادگی کانون وکلای لرستان برای ارائه خدمات بلاعوض به زندانیان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی رضایی ظهر سه شنبه در مراسم حمایت از خانواده های زندانیان لرستان در سخنانی با اشاره به فعالیت ۵۰۰ وکیل پایه یک و کارآموز وکالت در کانون وکالت استان اظهار داشت: از سال ۸۹ به بعد که تعداد وکلای پایه یک لرستان از ۶۰ نفر بیشتر شد شرایط استقلال کانون وکلا در استان نیز فراهم آمد.

وی از اعلام آمادگی کانون وکلای لرستان برای حمایت از زندانیان استان که مشکلات مالی برای گرفتن وکیل دارند خبر داد و گفت: کانون وکلای استان آمادگی دارد از زندانیانی که بضاعت مالی برای داشتن وکیل تعیینی نداشته باشند از سوی وکلای کانون وکلای استان مورد حمایت قرار می گیرند.

رئیس کانون وکلای لرستان با بیان اینکه هم اکنون این همکاری کانون با کمیته امداد استان در قالب تفاهم نامه وجود دارد عنوان کرد: کانون وکلا نیز می تواند در قالب یک تفاهم نامه با اداره کل زندان ها خدمات بلاعوض را به زندانیان داشته باشد.