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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران خبرداد؛

اجرای طرح رمضانی «یه لقمه مهربانی» در جنوب تهران

اجرای طرح رمضانی «یه لقمه مهربانی» در جنوب تهران

ری- معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۲۰ تهران گفت: توزیع بسته های غذایی بین ایتام و نیازمندان در جنوب تهران در قالب طرح « یه لقمه مهربانی» همزمان با ایام مبارک رمضان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مسلمی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح  «یه لقمه مهربانی» از جمله طرح های مدیریت شهری در راستای رسیدگی به اقشار کم برخوردار است که همزمان با ماه مبارک رمضان نیز، توزیع بسته های غذای گرم بین نیازمندان شناسایی شده در محله های کم برخوردار و کوره پزخانه های حاشیه ای منطقه ۲۰  انجام می شود.

مسلمی ادامه داد: تاکنون ۳ هزار نفر از نیازمندان محله های کم برخوردار، کودکان کار، ایتام و افراد نیازمند روستاهای حاشیه ای و کوره پزخانه ها از طریق فعالان اجتماعی و کارشناسان حوزه های اجرایی مدیریت شهری

شناسایی شده اند که شامل طرح  «یه لقمه مهربانی» ماه مبارک رمضان قرار می گیرند.

معاون اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ با اشاره به اینکه این طرح بر اساس جلب مشارکت خیرین و ظرفیت های محلی و همچنین حمایت از اقشار آسیب دیده و آسیب پذیر به اجرا درآمده است، افزود: علاوه بر خیرین و نیکوکاران، مجموعه های تهیه غذا نیز می توانند در جهت اطعام نیازمندان با این طرح مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش شهروندانی که علاقه مند به شرکت در این طرح خیرخواهانه هستند می توانند به مرکز خدمات و آسیب های اجتماعی شهرداری منطقه ۲۰ واقع در میدان سلمان فارسی مراجعه کنند و یا با شماره ۹۶۰۲۹۴۴۳ تماس بگیرند.

کد مطلب 3986755

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