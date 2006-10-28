سه هزار نفر بر انتخابات شوراهاي استان مركزي نظارت مي كنند

عباس رجايي در گفتگو با خبرنگار مهر در اين شهر افزود:1322 صندوق اخذ راي براي انتخابات شوراها در استان دايرمي شود كه به تناسب از يك تا سه نفر بر صندوق ها نظارت خواهند داشت.

نماينده مردم اراك درمجلس با اشاره به اينكه نيروهاي نظارتي اكنون در حال آموزش هستند، اضافه كرد: شرايط برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي وخبرگان رهبري با تعاملات به وجود آمده فراهم است ومساله خاص وبغرنج دراستان وجود ندارد.

رجايي تلاش همه نيروهاي دست اندركار انتخابات را در راستاي برگزاري انتخاباتي سالم ورقابتي دانست وگفت: نگاه نظارتي برانتخابات شوراهاي اسلامي استان عمل در چارچوب قانون واكتفا به قانون شوراهاي اسلامي است.

وي با رد هرگونه نگاه وعمل غيرقانوني به انتخابات وتعيين صلاحيت افراد گروههاي مختلف سياسي استان تصريح كرد: همه كانديداها از روزنه قانون نگريسته مي شوند وهيات نظارت باهرعمل غيرقانوني برخورد مي كند.

رئيس هيات عالي نظارت برانتخابات شوراهاي اسلامي استان مركزي درادامه با اظهار خرسندي از استقبال مردم استان از انتخابات شوراها اظهار داشت : مراجع دادگستري ، اداره اطلاعات استان ، نيروي انتظامي و ثبت احوال استانتها 10 روز پس ازدريافت ليست ثبت نام شده ها فرصت دارند نظر خود رادرمورد ثبت نام شدگان اعلام كنند وكسانيكه شكايتي دارند به هيات نظارت مراجعه مي كنند.

رجايي مرجع رسيدگي را در بخش ها هيات نظارت شهرستان و در شهرها هيات نظارت استان اعلام كرد.