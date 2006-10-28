جشنواره تئاتر رضوي بايد با دقت و وسواس بيشتر برگزار شود

به گزارش خبرگزاري مهر، علي نصيريان به ستاد برگزاري چهارمين جشنواره تئاتر رضوي گفت: "من در جريان نوع كيفيت آثار شركت كننده در اين جشنواره و كليت برگزاري آن نيستم، اما معتقدم بايد براي برگزاري آن دقت عمل زيادي صورت گيرد."



وي در ادامه افزود: "به نظر من ابتدا بايد تئاتر داشته باشيم و به رشد كيفي آثار نمايشي بپردازيم تا متعاقبا جشنواره هاي ما نيز از سطح مطلوبي برخوردار شوند. بنابراين بايد آثار نمايشي مورد تشويق قرار گيرند و بعدا از بين آنها آثار شاخص انتخاب شوند."



اين بازيگر پيشكسوت تئاتر در خصوص ادغام جشنواره تئاتر رضوي و به طور كلي جشنواره هاي متعدد در جشنواره تئاتر فجر گفت: "اصولا جشنواره تئاتر فجر نيز از انباشتگي آثار گوناگون برخوردار است، بنابراين اين احتمال وجود دارد كه با ادغام جشنواره هاي گوناگون در اين جشنواره كار مشكل تر شود."



نصيريان حضور هنرمندان حرفه اي در چهارمين جشنواره تئاتر رضوي را از نكات مثبت اين جشنواره برشمرد و گفت: "حضور هنرمندان حرفه اي تئاتر در اين جشنواره خوشحال كننده است، چرا كه با آگاهي بيشتري وارد عرصه مي شوند و همين امر موجب رشد كيفي جشنواره خواهد شد."