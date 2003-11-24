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۳ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۰۱

به مناسبت بزرگداشت بسيج برپا مي شود

نمايشگاه آثار هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس

هنرمندان برجسته انقلاب و دفاع مقدس در حاشيه گرد هم آيي خود اقدام به برپايي نمايشگاهي از آثار خلق شده در راستاهاي دفاع مقدس و نقلاب مي كنند .

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از ستاد خبري همايش هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس ، در اين نمايشگاه هنرمندان نقاشي كه آثار خود را با موضوعاتي در باره انقلاب اسلامي و دفاع مقدس خلق كرده اند ، اقدام به ارائه آثارشان مي كنند . اين نمايشگاه از 5 آذر همزمان با برگزاري گردهمايي هنرمندان انقلاب و دفاع مقدس و به مناسبت بزرگداشت هفته بسيج در مركز بين المللي همايش هاي صدا و سيما  برپا مي شود .
لازم به ذكر است ، در اين روز علاوه بربرپايي نمايشگاه نقاشي 40 اثر عكاسي از 40 هنرمند عكاس با موضوع انقلاب و دفاع مقدس نيز به معرض ديد علاقه مندان گذاشته مي شود .

کد مطلب 39868

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