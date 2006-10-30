آثار عكاسي خلاق در دوسالانه عكس فاقد نوآوري است

مريم زندي، هنرمند عكاس و داور بخش عكاسي پرتره در دهمين دوسالانه عكس ايران، در ارزيابي خود از آثار حاضر در دوسالانه به خبرنگار مهر گفت: "با آثاري كه در جريان داوري دوسالانه ديدم متوجه شدم عكاسي خلاق به لحاظ كميت فضاي بيشتري را در دوسالانه اشغال كرده، اما از نظر كيفيت نتوانسته به آن شكل كه بايد نوآوري داشته باشد."

اين عكاس افزود: "ظاهرا امروز جوانان به واسطه آسان طلبي و ورود ابزار مدرني چون دوربين ديجيتال بيشتر شتابزده اند تا خلاق. آنچه بايد در عكاسي خلاق صورت گيرد، مسلما خلاقيت و ابتكار است. الماني كه من در 90 درصد آثار ارسالي و مورد گزينش در دهمين دوسالانه عكس نديدم. دوربين ديجيتال هم مزيد بر علت شده تا عكاس نتواند با تفكر و انديشه اثر خلاقانه ثبت كند."

زندي در ادامه خاطرنشان كرد: "اگر در اين دوسالانه شاهد كمرنگ بودن خلاقيت هاي عكاسان در حيطه عكاسي خلاق بوده ايم، دليل عمده اش فقدان شناخت و تفكر در اين عرصه است. به شكلي كه اغلب عكس ها در اين بخش از دوسالانه عمق و تفكر كافي نداشتند. گرچه تداوم برگزاري دوسالانه مي تواند به تقويت آثار عكاسي كمك كند. ما تنها در حيطه عكاسي دچار كاستي و مشكل نيستيم، بلكه در ساير عرصه هاي هنر نيز تا زماني كه حمايت و نظارت دولتي نباشد، نمي توانيم كاري مفيد انجام دهيم."