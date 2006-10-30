  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۸ آبان ۱۳۸۵، ۱۶:۴۴

مريم زندي در گفتگو با مهر:

آثار عكاسي خلاق در دوسالانه عكس فاقد نوآوري است

آثار عكاسي خلاق در دوسالانه عكس فاقد نوآوري است

آنچه در حوزه عكاسي خلاق بايد مد نظر باشد، خلاقيت و ابتكار است. عنصري كه در 90 درصد آثار مورد گزينش در بخش عكاسي خلاقانه دهمين دوسالانه عكس ديده نمي‌شود.

مريم زندي، هنرمند عكاس و داور بخش عكاسي پرتره در دهمين دوسالانه عكس ايران، در ارزيابي خود از آثار حاضر در دوسالانه به خبرنگار مهر گفت: "با آثاري كه در جريان داوري دوسالانه ديدم متوجه شدم عكاسي خلاق به لحاظ كميت فضاي بيشتري را در دوسالانه اشغال كرده، اما از نظر كيفيت نتوانسته به آن شكل كه بايد نوآوري داشته باشد."

اين عكاس افزود: "ظاهرا امروز جوانان به واسطه آسان طلبي و ورود ابزار مدرني چون دوربين ديجيتال بيشتر شتابزده اند تا خلاق. آنچه بايد در عكاسي خلاق صورت گيرد، مسلما خلاقيت و ابتكار است. الماني كه من در 90 درصد آثار ارسالي و مورد گزينش در دهمين دوسالانه عكس نديدم. دوربين ديجيتال هم مزيد بر علت شده تا عكاس نتواند با تفكر و انديشه اثر خلاقانه ثبت كند."

زندي در ادامه خاطرنشان كرد: "اگر در اين دوسالانه شاهد كمرنگ بودن خلاقيت هاي عكاسان در حيطه عكاسي خلاق بوده ايم، دليل عمده اش فقدان شناخت و تفكر در اين عرصه است. به شكلي كه اغلب عكس ها در اين بخش از دوسالانه عمق و تفكر كافي نداشتند. گرچه تداوم برگزاري دوسالانه مي تواند به تقويت آثار عكاسي كمك كند. ما تنها در حيطه عكاسي دچار كاستي و مشكل نيستيم، بلكه در ساير عرصه هاي هنر نيز تا زماني كه حمايت و نظارت دولتي نباشد، نمي توانيم كاري مفيد انجام دهيم."

کد مطلب 398681

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها