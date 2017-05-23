تعداد شرکت های دانش بنیان و کارآفرینان دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در حاشیه افتتاح ششمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری اینوتکس ۲۰۱۷ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نمایشگاه اینوتکس به صورت سالانه برگزار می شود و تفاوت آن با سالهای گذشته ورود استارتاپ ها و ایرانیان مقیم خارج کشور است.

وی افزود: ما در معاونت علمی یک برنامه برای برگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور داشته ایم که تاکنون بیش از ۷۰۰ نفر از این برنامه استفاده کرده اند.

ستاری با بیان اینکه بیش از ۴۰ شرکت از استارتاپ ها در این نمایشگاه حضور دارند، خاطرنشان کرد: تعدادی از این شرکت ها ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند و این یک حرکت جدیدی برای تبادل فناوری و نوآوری بین ایرانیان خواهد بود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حضور ایرانیان خارج از کشور مسیر جدیدی است که می تواند در ایجاد شرکت های دانش بنیان موثر واقع شود و به جای اینکه این افراد نخبه عضو هیات علمی شوند درصدد هستند تا یک شرکت ایجاد کنند یا در نهایت در یک شرکت دانش بنیان به فعالیت بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع می تواند اشتغالزا باشد اظهار داشت: بدین واسطه دانش جدیدی از خارج کشور به کشور وارد می شود و فضای کسب و کار جدیدی برای نخبگان ایرانی ایجاد خواهد شد.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بیش از ۴۰ اختراع تایید شده در نمایشگاه حضور دارد، گفت: کل اکوسیستم فناوری شامل استارتاپ ها و شتاب دهنده ها در نمایشگاه اینوتکس امسال حضور دارند. تنها بخشی که جای خالی آن در این نمایشگاه حس می شود، حضور سرمایه داران خطرپذیر است.

وی با اشاره به پیشرفت وضعیت کشور در حوزه فناوری و نوآوری گفت: در چهار سال گذشته فضای دانشگاهها بدین گونه نبود، ولی باید کارهای بیشتری در فضای دانشگاهها ایجاد شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تاکید کرد: ما برنامه جدیدی با آموزش و پرورش آغاز کرده ایم تا بتوانیم بچه ها را از همان ابتدا نوآور، کارآفرین و با اعتماد به نفس بالا بار بیاوریم.

ستاری با اشاره به اقدامات معاونت علمی در دولت دوازدهم گفت: اصلاح محیط کسب و کار و به کارگیری استراتژی های توسعه کسب و کار از مهمترین اقدامات ما در این دولت به شمار می رود؛ اگر بتوانیم محیط کسب و کار را توسعه دهیم، گام مهمی برای جوانان کشور برداشته ایم.

وی با بیان اینکه برنامه داریم تا سال ۱۴۰۰ تعداد شرکت ها و کارآفرینان را دو برابر کنیم، اظهار داشت: ظرف چهار سال آینده بزرگترین شرکت ها از این استارتاپ ها ایجاد می شوند.

به گفته معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، همان طور که رئیس جمهور اعلام کرد گسترش استارتاپ ها می تواند موجب تقویت شرکت ها شود و فضای کسب و کار را متحول سازد.

ستاری تاکیدکرد: برای توسعه فضای کسب و کار عامل سوم و چهارم سرمایه گذاری است تا ایده های نوآورانه نیروی انسانی کشور به محصول تبدیل شوند.

وی افزود: آموزش حوزه های کارآفرینی در این چهار سال نیز توسعه پیدا می کند.