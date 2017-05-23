برگزاری مسابقه «قویترین مرد دانشجو» در علوم پزشکی بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدای بیرجند، این مسابقات به مناسبت هفته خوابگاهها با حضور هفت نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

در این رقابت که جمعی از مسئولان ورزشی استان و دانشگاه حضور داشتند، دانشجویان شرکت کنندگان در بخش‌های اسکات تعادلی، غلطاندن لاستیک، حمل چمدان و کنده فلزی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها، سجاد ابراهیم بای دانشجوی رشته پزشکی مقام اول، مسعود رحیمی دانشجوی رشته بهداشت محیط مقام دوم و حامد زنده دانشجوی رشته بهداشت عمومی مقام سوم را کسب کردند.

اهدای لوح تقدیر و هدایایی به نفرات اول تا سوم، بخش پایانی این برنامه بود.