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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۳۶

به مناسبت هفته خوابگاه‌ها برگزار شد؛

برگزاری مسابقه «قویترین مرد دانشجو» در علوم پزشکی بیرجند

برگزاری مسابقه «قویترین مرد دانشجو» در علوم پزشکی بیرجند

به مناسبت گرامیداشت هفته خوابگاه‌ها، مسابقه «قویترین مرد دانشجو» در سالن ورزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدای بیرجند، این مسابقات به مناسبت هفته خوابگاهها با حضور هفت نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار شد.

در این رقابت که جمعی از مسئولان ورزشی استان و دانشگاه حضور داشتند، دانشجویان شرکت کنندگان در بخش‌های اسکات تعادلی، غلطاندن لاستیک، حمل چمدان و کنده فلزی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها، سجاد ابراهیم بای دانشجوی رشته پزشکی مقام اول، مسعود رحیمی دانشجوی رشته بهداشت محیط مقام دوم و حامد زنده دانشجوی رشته بهداشت عمومی مقام سوم را کسب کردند.

اهدای لوح تقدیر و هدایایی به نفرات اول تا سوم، بخش پایانی این برنامه بود.

کد مطلب 3986864

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