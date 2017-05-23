ترویج فرهنگ دینی و قرآنی با زبان هنر/  برگزاری جشن رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رضایی ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی اظهار کرد: امسال نمایشگاه قرآن در ایام ماه مبارک رمضان با شیوه متفاوت و در قالب جشن رمضان خراسان شمالی برپا میشود.
رضایی تصریح کرد: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری، مخاطب محوری و توجه ویژه به شهرستانها در محوریت برنامهای جشن رمضان قرار دارد.
وی با تأکید بر استفاده از زبان هنر بهمنظور ترویج مفاهیم و فرهنگ دینی و قرآنی، افزود: ایجاد شورونشاط دینی در ایام ماه مبارک رمضان از دیگر اهداف برگزاری جشنهای رمضان است.
وی بابیان اینکه نمایشگاه قرآن یکی از برنامههای جشن رمضان است، عنوان کرد: این نمایشگاه در مرکز خراسان شمالی از ۶ خردادماه جاری گشایش مییابد و تا ۱۲ خردادماه پذیرای علاقهمندان و عموم مردم است.
معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی اظهار کرد: نمایشگاه قرآن باعرضه ۱۰ هزار عنوان کتاب، در محل نگارخانه بجنورد، در ۸۰ غرفه و با حضور ۳۰ ناشر استانی و کشوری برپا میشود.
رضایی افزود: آثار مکتوب حوزه دین و قرآن، متون مذهبی، کتب ادعیه و غیره در یازدهمین نمایشگاه قرآن کریم خراسان شمالی عرضه میشود.
وی نشستهای تخصصی، برگزاری محافل انس با قرآن، جلسات تفسیر قرآن کریم، برگزاری شبهای شعر و برخی فعالیتهای هنری را از دیگر برنامههای جشن رمضان برشمرد که در ایام ماه مبارک رمضان در سطح مراکز شهر، بخشها و روستاهای خراسان شمالی برگزار میشود.
معاون هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی نیز در این جلسه با تأکید بر استفاده از تمام ابزار و ظرفیتهای هنری بهمنظور برگزاری هرچه بهتر جشن رمضان در سطح شهرستانهای خراسان شمالی، به تعدادی از برنامههای هنری در نظر گرفتهشده در این ایام اشاره کرد.
ابوالحسن حیدری عنوان کرد: نمایشنامه خوانی و اجرای نمایشهای خیابانی در حاشیه برپایی نمایشگاه قرآن در محل نگارخانه بجنورد یکی از این برنامهها است که ۱۵۰ متن قرآنی دستمایه تولید آثار قرارگرفته است.
حیدری همچنین از برپایی نمایشگاه هنرهای تجسمی خبر داد و افزود: در این نمایشگاه، ۳۰ اثر مرتبط با مضامین ماه مبارک رمضان بهصورت خوشنویسی، عکس، پوستر و غیره در معرض بازدید علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: راهاندازی سینمای سیار و اکران فیلمهای روز کشور با مضامین مرتبط با ماه مبارک رمضان در روستاها و شهرستانهای خراسان شمالی از دیگر برنامههای جشن رمضان در استان است.
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