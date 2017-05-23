  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۵:۵۳

مسئول بودجه کاخ سفید:

آمریکا تسلیحات نظامی رایگان به کشوری نمی‌دهد

آمریکا تسلیحات نظامی رایگان به کشوری نمی‌دهد

مسئول مدیریت بودجه کاخ سفید اعلام کرد که آمریکا برای اجرای برنامه های هیچ کشوری بودجه تخصیص نمی دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید اعلام کرد حاضر نیست تا برای رفع نیاز کشورهای دیگر از جمله اوکراین بودجه اختصاص دهد.

«میک مالوینی» مسئول بخش مدیریت بودجه کاخ سفید تایید کرد که ایالات متحده آمریکا قبول نمی کند تا برای رفع نیاز و برنامه دیگر کشورها بودجه ای اختصاص دهد اما ممکن است برای این امر به آن ها وام بدهد.

مالوینی گفت: ما برخی از برنامه های خرید تسلیحات نظامی برای  خارجی ها را با اعطای اعتبار مستقیم عوض می کنیم. یعنی به جای اینکه ۱۰۰ میلیون دلار بودجه به آن ها بدهیم می توانیم اعتبار بدهیم و آنها در واقع تجهیزات ما را خریداری کنند.

پیش از این آمریکا از لغو کمک های رایگان نظامی اش به کشورهایی از قبیل پاکستان، تونس، لبنان، کلمبیا، فیلیپین، ویتنام صبحت کرده بود و اخیرا اوکراین را نیز وارد این لیست کرده است.

کد مطلب 3986965

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها