به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید اعلام کرد حاضر نیست تا برای رفع نیاز کشورهای دیگر از جمله اوکراین بودجه اختصاص دهد.

«میک مالوینی» مسئول بخش مدیریت بودجه کاخ سفید تایید کرد که ایالات متحده آمریکا قبول نمی کند تا برای رفع نیاز و برنامه دیگر کشورها بودجه ای اختصاص دهد اما ممکن است برای این امر به آن ها وام بدهد.

مالوینی گفت: ما برخی از برنامه های خرید تسلیحات نظامی برای خارجی ها را با اعطای اعتبار مستقیم عوض می کنیم. یعنی به جای اینکه ۱۰۰ میلیون دلار بودجه به آن ها بدهیم می توانیم اعتبار بدهیم و آنها در واقع تجهیزات ما را خریداری کنند.

پیش از این آمریکا از لغو کمک های رایگان نظامی اش به کشورهایی از قبیل پاکستان، تونس، لبنان، کلمبیا، فیلیپین، ویتنام صبحت کرده بود و اخیرا اوکراین را نیز وارد این لیست کرده است.