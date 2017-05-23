توزیع ۱۷۵۰ تن مرغ منجمد و گوشت گوساله در ماه رمضان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر نجفی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: ما برای رفاه حال مردم به دنبال عرضه مرغ در بازار هستیم از سوی دیگر بخشی از تولیدات ما متناسب با استانداردهای جهانی صادر می شود.

وی در خصوص وضعیت بازار مرغ در آستانه ماه مبارک رمضان در اصفهان، بیان داشت: مرغ به عنوان یکی از کالاهای اساسی محسوب می شود بنابراین این محصول با قیمت پنج هزار و ۳۰۰ تومان به مغازه دار عرضه و با نرخ پنج هزار و ۷۰۰ تومان به دست مصرف کننده می رسد.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان اظهار داشت: مرغ های نگهداری شده و منجمد شرکت پشتیبانی امور دام، دارای وزن استاندارد، کیفیت ظاهری سالم و انجماد مطلوب است.

وزن استاندارد مرغ در دنیا زیر دو کیلوگرم است

وی با انتقاد از اینکه کشتارگاه های مرغ ما راغب به کشتار مرغ با وزن سنگین دارند، گفت: این درحالیست که استاندارد جهانی مرغ زیر دو کیلوگرم است.

نجفی بیان داشت: مرغ های سه کیلوگرمی حداقل ٦٠٠ گرم دور ریز ضایعات دارد.

وی تاکید کرد: اگر وزن مرغ تولید شده در کشور استاندارد باشد شاید ۶۰ درصد مشکل مرغداری ها حل شود.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان با بیان اینکه برای توزیع مرغ منجمد دولتی در اصفهان شبکه توزیع مویرگی تعیین کرده ایم، گفت: براین اساس ما در شرکت های تعاونی مصرف، کارمندی، کارگری، رفاه، اتکا، کوثر و ... در سطح شهر اقدام به عرضه مرغ دولتی منجمد می کنیم اما ایرادی که وجود دارد این فراورده به دست مردم نمی رسد.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف مرغ در اصفهان اکنون ۲۴ کیلوگرم است، گفت: با رشد صنعت مرغداری در نظر داریم این عدد به ۲۶ کیلوگرم برسد.

نجفی با بیان اینکه اصفهان مقام نخست تولید مرغ کشور را دارد، اظهار داشت: سالانه بیش از ۱۷۰ هزار تن مرغ در کشور تولید می شود که اگر از تمام پتانسیل های مرغداری ها استفاده و جوجه ریزی کاملی شود ما ۲۲۰ هزار تن تولید خواهیم داشت.

وی افزود: در شرایط فعلی نزدیک ۱۱۰ هزار تن مرغ در اصفهان تولید می شود از سوی دیگر ۳۵ درصد تولید مرغ استان، مازاد است.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان همچنین یادآور شد: اصفهان با تولید ۳۵ درصد تولید بوقلمون کشور، مقام نخست را دارد همچنین رتبه دوم تولید شترمرغ به این استان تعلق دارد.

وی گفت: از ۱۰ خرداد به بعد با کشتار دام عشایر، قیمت گوشت قرمز در کشور و اصفهان حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت.

نجفی تاکید کرد: شرکت پشتیبانی امور دام تنها به دنبال تنظیم بازار است و اگر قیمت ها بالاتر از حد نرمال باشد، وارد عمل می شود.

وی همچنین در خصوص وضعیت تولید گوشت قرمز، گفت: سالانه ۷۵۰ هزار تن گوشت قرمز در کشور تولید می شود در حالیکه نیاز ما ۹۰۰ هزار تن در سال است.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان در خصوص دلایل کاهش تولید گوشت قرمز، بیان داشت: به دلیل خشکسالی و خالی شدن مراتع و ... ما چاره ای جز واردات گوشت قرمز از کشور برزیل و یا استان ها و یا کشورهای همجوار نداریم.

وی همچنین درباره علت گرانی گوشت قرمز، بیان داشت: هر ساله در اوایل فصل بهار و اردیبهشت عشایر دام های خود را برای کشتار روانه بازار می کردند اما امسال به دلیل بارش باران این کار با تاخیر انجام می گیرد.

عدم عرضه ۳۰ درصد دام به بازار توسط عشایر دلیل گران شدن گوشت است

وی عشایر باید ۳۰ درصد دام خود را تاکنون به بازار عرضه می کردند که تاخیر این کار موجب گرانی گوشت شده است.

نجفی افزود: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز در سطح عرضه بین ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان است در حالیکه شرکت پشتیبانی امور دام گوشت وارداتی برزیلی را با قیمت ۲۱ هزار تومان عرضه می کند.

وی تاکید کرد: ما به دنبال واردات گوشت از کشورهای آسیای مرکزی همچون ارمنستان و تاجیکستان به اصفهان هستیم اما متاسفانه به دلیل نبود پرواز مستقیم از این کشورها به اصفهان این مساله با مشکل مواجه است.

مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: ما از هر فردی که استطاعت واردات گوشت گوسفندی دارد حمایت و مجوزات لازم را برای واردات این فراورده صادر خواهیم کرد.