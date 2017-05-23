مسئولان در دولت آتی وظیفه سنگینی در برابر مردم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، شکرالله حسن بیگی پیش از ظهر سه شنبه در نشست شورای اداری استان مرکزی در اراک، با اشاره به مشارکت گسترده مردم استان مرکزی در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه۹۶، اظهار داشت: از یک میلیون و ۵۳ هزار و ۹۵۶ نفر واجدین شرایط شرکت در انتخابات استان مرکزی، ۷۸۸هزار و ۱۳۵ نفر برای دادن رای پای صندوق ها حاضر شدند که ۷۴.۷۸درصد واجدین شرایط رای استان را شامل می شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی افزود: از این تعداد رای دهندگان در استان مرکزی، ۳۷۶هزار و ۹۰۵رای معادل ۴۸.۹۶درصد مربوط به حسن روحانی و ۳۷۷هزار و ۵۱ رای معادل ۴۸.۹۸درصد مربوط به ابراهیم رییسی بوده است.

حسن بیگی بیان کرد: از مجموع رای دهندگان در استان، ۳۹۰هزار و ۶۱۸ نفر آقایان و ۳۹۷هزار و ۵۰۱ نفر بانوان بوده اند، بنابراین بانوان در مشارکت های اجتماعی بیشتر حضور دارند و بایستی در زمینه رسیدگی به مسایل و مشکلات بانوان در استان بیشتر توجه شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: از لحاظ ترکیب سنی هم افراد ۲۶ تا ۳۵ساله حضور بیشتر در حوزه های اخذ رای داشتند و این بسیار معنی دار است به ویژه در مورد جوانانی که بیشترین مشکلات، گریبانگیر آنها است.

وی ادامه داد: جوانان استان بدون توجه به عناصر داخلی و خارجی و دشمنان کشور، با سرافرازی در پای صندوق های رای حاضر شدند و از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کردند و نشان دادند سراب های خیالی دشمنان نمی تواند جوانان ایرانی را فریب دهد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مرکزی گفت: با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس جمهور در دوره دوازدهم، بدون شک وظیفه مسئولین و دولتمردان در برابر مطالبات مردم سنگین تر شده و باید طوری عمل کنیم که این اعتماد مردم نسبت و نظام و مسئولین حفظ و حتی بیشتر شود.

حسن بیگی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با وزیر کشور که تاکید بر سلامت و قانونمندی انتخابات داشتند، افزود: خوشبختانه در استان مرکزی علاوه بر مشارکت بالای مردم، منویات مقام معظم رهبری و ستاد انتخابات وزارت کشور با ظرافت رعایت شده است.

وی تاکید کرد: موضوع ستادهای تبلیغاتی و طرفداری و دوران رقابت تمام و دوران رفاقت و همدلی برای سرفرازی نظام آغاز شده تا بتوانیم با تلاش و کوشش، استانی آباد و مردمی بانشاط داشته باشیم.