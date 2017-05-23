تداوم شادی انتخاباتی در جامعه، نیازمند رفع مشکلات مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اللهیاری در پیامی با تبریک حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب مجدد دکتر روحانی گفت: برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و اقبال پرشور و کم نظیر مردم ایران به جنابعالی برای دومین دور متوالی را به شما و ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می نمایم. آرزومندم، خداوند در پاسداشت این اعتماد عمیق و وثیق، توفیق روزافزون به شما و همه ی دست اندرکاران خدوم این سرزمین کهن، عطا فرماید. ان شاالله.



متن این پیام به شرح زیر است:

این انتخابات پر شور مردم ایران ، در حافظه تاریخی جهانیان ثبت خواهد شد؛ رخدادی که از چند منظر قابل تعمق و تامل است :

۱- وقتی مقام معظم رهبری مثل همیشه با درایت و هوشمندی مردم را به شرکت گسترده در این انتخابات حساس دعوت فرمودند و به مجریان و ناظران در صیانت از آرای مردم به عنوان « حق الناس » هشدار دادند و از جنابعالی و دولت آینده خواستند با شور و اندیشه جوانانه برای حل مشکلات کشور به ویژه برای اقشار مستضعف، با توجه به مزیت های نسبی و ظرفیت های فراوان کشور، خلاقانه برنامه ریزی کنید؛ بی تردید به خلق چنین حماسه ی پرشور و عظیمی آگاهی داشتند و این مهم بیش و پیش از همه شایسته تقدیر و ستایش است. ما ازخداوند متعال دوام عزت وطول عمر پربرکت ایشان را خواستاریم.



۲- برنده اصلی این انتخابات ملت شریف ایران است که باهوشمندی قابل تقدیر و فارغ از فضاسازی های نامتعارف و به دور از انصاف، تصمیم گرفتند، به تدبیر جنابعالی برای عبور ازمشکلات و رسیدن به آرمان های واقعی خود ،یک بار دیگر اعتماد کنند تا بذر« امید» در سایه تدبیر همچنان شکوفا بماند.



۳- این انتخابات پیامی روشن برای جهان و جهانیان به همراه داشت : « عزت و مرتبه ی والای مردم ایران خدشه دار نخواهد شد و با ملت ایران باید از سر تکریم رفتار کنند. » جهانیان می دانند که مردم هوشمند و اخلاق مدار ایران شایسته تقدیرند و انتظار دارند سردمداران قدرتهای بزرگ در رفتار سیاسی-اجتماعی خود تغییری آشکار ایجاد کنند. امروز وجدان های بیدار و روان های پاک با بهت و حیرت خواهند پرسید : « چگونه است که رئیس جمهور آمریکا، دست غیر دموکراتیک ترین رهبر کشور منطقه را به گرمی می فشارد اما همزمان ایران را که رقابتی ترین انتخابات را برگزار کرده همچنان غیر دمکراتیک میخواند و مورد تهدید قرار میدهد؟!



۴- انتظار بر این بود که گفتگوهای انتخاباتی، به تصویر ذهنی مردم ایران، خصوصا جوانان و کودکان از آینده ی این سرزمین، اهمیت بدهد؛ اما متاسفانه اینگونه نشد. مناظره ها و بحث های مختلف کاندیداها، که اکثرا با هدف سیاه نمایی و تخریب نظام همراه بود، نه تنها بویی از امید را در جامعه پراکنده نساخت، بلکه فضای روحی و روانی جامعه را نیز دست خوش تشنج و تعصب نمود. سیاه نمایی در جامعه و ایجاد فضای دو قطبی، که مغایر با نظر مقام معظم رهبری بود، برای تصاحب آراء مردم و مقابل هم نهادن انسانها به واسطه ی اختلاف در نظر، عقیده و انتخاب در سبک زندگی، بی توجهی به گفتار و کردار و تهمت ها در مناظره ها بدون در نظر گرفتن پیآمدهای خارجی و داخلی همه و همه، منجر به نهادینه شدن نا امیدی در جامعه می شد و بر همین اساس انتظار میرود حضرتعالی تدبیری اتخاذ فرمایید که فضای کشور هرچه زودتر از رقابت به رفاقت، از تعارض به تعامل، از تنش به آرامش، از ناشکیبایی به بردباری و از کثرت به وحدت مبدل شود تا همه ظرفیتهای کشور برای توسعه ای پایدار و متوازن به کار گرفته شود.



جامعه فرهیخته روانشناسی و مشاوره کشور با هوشمندی در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت روانی، اجتماعی و معنوی جامعه، علیرغم همه ی ناملایمات، در صحنه انتخابات حضوری بی بدیل داشته و نقش ممتاز و مهمی را در صحنه ایفا کرده و به فرمان مقام معظم رهبری که فرمودند : "کار شما روانشناسان و مشاوران، خیلی حساس و ظریف است؛ مثل خود مسئله روان که در مقایسه با جسم خیلی حساس تر و ظریف تر است و ما از کار شما روانشناسان و مشاوران استقبال می کنیم" برای کمک به سلامت جامعه صادقانه تلاش وافر کردند.



اینجانب به نمایندگی از جامعه ی فرهیخته ی روانشناسی و مشاوره ی کشور اعلام میکنم برای پالایش فضای روانی-عاطفی جامعه و استمرار موج امید، شادی و نشاطی که در درون آحاد مردم شکل گرفته است و رفع مشکلات مردم شریف ایران و آموزش مهارت های زندگی به آنان، در خدمت دولت جنابعالی هستیم.

توفیقات روز افزون جنابعالی را در خدمت به آحاد مردم ایران که همواره در همه صحنه های حساس حضوری آگاهانه،پرشور و با نشاط داشته اند از خداوند متعال خواستارم.