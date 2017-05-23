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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

واژگونی مینی‌بوس در محور قدیم ساوه-تهران ۲۵مجروح برجای گذاشت

واژگونی مینی‌بوس در محور قدیم ساوه-تهران ۲۵مجروح برجای گذاشت

ساوه- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور قدیم ساوه-تهران، موجب مجروح شدن ۲۵ نفر شد که حال دو تن از مصدومان وخیم است.

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت ۱۵ امروز (سه شنبه دوم خرداد)، مرکز پیام اورژانس شهرستان ساوه از وقوع سانحه واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده قدیم تهران - ساوه در ورودی اول شهر صنعتی کاوه مطلع شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: بلافاصله چهار گروه اورژانس شهر صنعتی کاوه، سیلیجرد، سلفچگان و هلال احمر رنگرز به طور همزمان به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: آمبولانس اورژانس شهر صنعتی در مدت زمان کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسیده و مصدومین حادثه را تریاژ  و اولویت بندی کرد.

عزیزی گفت: این حادثه تلفات جانی نداشت اما ۲۵ مجروح برجای گذاشت که ۱۹ نفر از مصدومان بعد از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط اورژانس به بیمارستان شهید مدرس و شش نفر دیگر نیز به بیمارستان شهید چمران ساوه منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: حال دو نفر از مصدومان این سانحه وخیم اعلام شده است.

گفتنی است علت این سانحه از سوی کارشناسان پلیس راه، عدم توجه به جلوی راننده مینی بوس، ناشی از خستگی و خواب آلودگی اعلام شده است.

کد مطلب 3987020

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