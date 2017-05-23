به گزارش خبرنگار مهر، ایوب بهتاج بعدازظهر سهشنبه در نشست تخصصی ورزش بانوان استان اردبیل تصریح کرد: این اقدام از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان دنبال میشود و امید واریم برای سال جاری مصوبه آن از شورای برنامهریزی اردبیل اخذ شود.
وی افزود: باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش بانوان رشد مطلوبی داشتند و این مهم نشان میدهد ایجاد فضا برای ورزش بانوان با استقبال همراه است.
مدیرکل ورزش و جوانان استان ابراز امیدواری کرد با دستاوردهای دولت تدبیر و امید ورزش بانوان در این استان رشد یافته و زمینه شکوفایی استعدادهای بانوان ورزشکار فراهم شود.
بهتاج به ضرورت خودباوری و اعتمادبهنفس بانوان ورزشکار برای موفقیت در سهم مطلوب تأکید کرد و گفت: اداره ورزش تفکر برگزاری دورههای آموزشی یا مسابقات برای صرف برادران را ندارد اما لازم است خود بانوان نیز برای کسب سهم تلاش کنند.
وی با اشاره به بهرهبرداری از بزرگترین سالن سرپوشیده دومیدانی با شش خط در اردبیل افزود: در برخی رشتههای ورزشی از جمله دومیدانی بانوان اردبیلی جایگاه به مراتب بهتری دارند و ما نیز حمایتهای لازم را با افتتاح این سالن دریغ نخواهیم کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص کلاسهای مربیگری ادامه داد: با وجود اینکه بانوان در کلاسهای درجه سه حضور مییابند اما به کلاسهای سطوح بالاتر رغبتی نشان نمیدهند که درخواست ما صدور کارت با محدودیت با هدف ترغیب بانوان به ارتقا کیفی مهارتهای ورزشی خود است.
بهتاج همچنین به برگزاری المپیاد ورزشی در استان طی سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته المپیاد در ۱۳ رشته برای بانوان برگزار شد که امسال تعداد رشتهها افزایش یافته و حتی افتتاحیه برگزار میشود.
وی همچنین به تعویض کفپوش سه سالن ورزشی اشاره و تأکید کرد: هیئتها هر سالنی را درخواست کنند، آماده واگذاری به بانوان برای ورزش و تمرین هستیم.
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