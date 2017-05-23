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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۲۴

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل:

میزان ورزش بانوان ارتباط تنگاتنگ با کیفیت زندگی خانواده ها دارد

میزان ورزش بانوان ارتباط تنگاتنگ با کیفیت زندگی خانواده ها دارد

اردبیل – مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل گفت: میزان ورزش بانوان ارتباط تنگاتنگ با کیفیت زندگی این قشر و خانواده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا محمدلو بعدازظهر سه‌شنبه در نشست تخصصی ورزش بانوان استان اردبیل تصریح کرد: بانوان ورزشکار به مراتب سلامت جسمی و روحی بیشتری داشته و کیفی‌تر زندگی می‌کنند.

وی افزود: به دلیل این تأثیرگذاری توسعه ورزش بانوان از ضرورت‌ها است و دولت به این مقوله توجه ویژه دارد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل تأکید کرد: در خود استان اردبیل بانوان ورزشکار با توانمندی قابل‌توجه داریم که نیازمند حمایت و هدایت هستند.

محمدلو با بیان اینکه ایجاد معاونت ورزش در سطح استان‌ها می‌تواند تأثیرات مطلوبی داشته باشد، اضافه کرد: برای حمایت از ورزش همگانی بانوان اردبیلی اعتباری برای تجهیز و توسعه پارک بانوان در نظر گرفته شده است.

وی به فعالیت پنج مدیرکل، پنج معاون مدیرکل و ۱۰۰ کارشناس مسئول زن در ادارات استان اشاره و تأکید کرد: ترویج ورزش در بین بانوان شاغل در ادارات نیز ضرورت ویژه دارد.

کد مطلب 3987051
محمد میرزایی ناطق

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