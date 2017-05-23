پیام تبریک سازمان تامین اجتماعی به مناسبت سوم خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تامین اجتماعی در پیامی به مناسبت سالروز سوم خرداد و فتح خرمشهر اعلام کرد:

سوم خرداد، یادآور دلاورمردی و ایثار شهیدان، استقامت و پایداری ملت ایران، شجاعت و شهامت فرماندهان و از خودگذشتگی رزمندگان ارتش اسلام و اوج خداباوری و خلوص امام شهیدان خمینی کبیر (ره) است که فرمود: “خرمشهر را خدا آزاد کرد”

سوم خرداد یک حماسه ملی است. حماسه حضور مردم در جشن پس از پیروزی، از اینرو پاسداشت فتح خرمشهر در گرو پاسداشت حضور مردمی در همه صحنه‌ها است.

عملیات پیروزمند بیت‌المقدس و آزادی خرمشهر در سوم خرداد ماه سال ۱۳۶۱، وضعیت نوینی در صحنه سیاسی- نظامی جنگ تحمیلی ۸ ساله و تحولات آینده خاورمیانه رقم زد.

بازخوانی و ترسیم روزآمد این رخداد سرنوشت‌ساز (فتح خرمشهر)، برای نسل‌های امروز انقلاب و آینده سازان واقعی این سرزمین، حماسه آفرینی‌ها و رشادت‌های فرزندان قرآن و ولایت را برای همیشه جاودانه قرار خواهد داد.

با گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان اسلام و ایثارگران عزیز در حماسه سوم خرداد، به آحاد مردم تبریک و تهنیت می گوییم و سلام و درود می فرستیم به روح بلند بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و تمامی شهدایی که در این راه خون خود را فدا نمودند تا آسیبی به میهن اسلامی نرسد.