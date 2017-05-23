تعهد ۹۰۰ میلیارد تومانی خیرین برای نوسازی مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محمد تقی نظرپور در جلسه مجمع خیرین مدرسه یار استان​ خراسان شمالی اظهارکرد: یکی از اولویت هایم در سفر به استان ها شرکت در جلسات خیرین مدرسه ساز است تا از نکات ارزنده‌ای که در این جلسات مطرح می شود، بهره‌مند شویم.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه ۲۰ درصد فضاهای آموزشی توسط خیرین مدرسه ساز احداث می شود، افزود: در چهارسال فعالیت دولت تدبیر و امید، خیرین مدرسه ساز این رقم را به ۳۸ درصد رسانده اند.

وی خاطرنشان کرد: تعهد خیرین مدرسه ساز در سال ۹۵ و جشنواره نوزدهم، بالغ بر۹۰۰ میلیارد تومان می‌باشد این خود دستاورد بسیار بزرگی است.

نظرپور با بیان این که امسال سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی به ۲۱۰ میلیارد تومان افزایش یافته است، افزود: بسیاری از پروژه های نیمه تمام به همت خیرین مدرسه ساز به بهره برداری خواهد رسید.