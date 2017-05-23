پسماندهای مراکز بهداشتی پیشوا از مرحله تولید پایش خواهند شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میران زاده عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تکمیل فرم خود اظهاری مدیریت پسماند ازسوی مراکز بهداشت و درمان این شهرستان گفت: درحال حاضر واحدهای بهداشت ودرمانی اعم از ، آزمایشگاه ها، کلینیک ها، مراکز آزمایشگاهی، مطب های خصوصی و همچنین مراکز بهداشت و درمان دولتی از میزان پسماند ویژه متعارف برخوردار هستند.

رئیس اداره حفاظت ازمحیط زیست شهرستان پیشوا ضمن ابراز خرسندی از این که کلیه مراکز درمانی پیشوا زباله های عفونی، خطرناک و تیز و برنده را به مراکز بی خطر سازی مجاز تحویل می دهند، اظهار داشت: از همه مدیران و مسئولان مراکز درمانی، کلینیک ها و مطب ها انتظار داریم کلیه ضوابط و قوانین مدیریت پسماند های پزشکی را به صورت کامل اجرا کنند.

وی ادامه داد: وجود پسماندهای خطرناک پزشکی اعم از عفونی یا شیمیایی که دارای ترکیبات آلاینده و مخاطره آمیز مواد شیمیایی است، می تواند بیماری زا بوده و باعث انتقال و شیوع بیماری های واگیردار به سایر افراد شود وهمچنین وجود ترکیبات شیمیایی و فلزات سنگین می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشند.

وی با بیان اهمیت تفکیک پسماندها گفت: پسماند ها و زباله های مراکز بهداشتی و درمانی می بایست از مرحله تولید، حمل و نقل، بی خطر سازی و دفع مورد پایش قرار گیرند تا ضمن اطمینان از تفکیک مناسب و فرایند بی خطر سازی، امحاء و دفن هریک از آنها به صورت اصولی و براساس استانداردهای موجود انجام پذیرد.