۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۲:۱۳

مجمع انجمن نمايشگران عروسكي 28 آبان برگزار مي‌شود

مجمع عمومي دوسالانه انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر روز يكشنبه 28 آبان‌ماه در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي خانه تئاتر اعلام كرد كليه اعضا پيوسته انجمن نمايشگران عروسكي براي نامزدي در انتخابات هيئت مديره مي توانند تا پايان وقت اداري روز سيزدهم آبان با مراجعه به دبيرخانه خانه تئاتر فرم مربوط را تكميل و ثبت نام كنند.

ارائه گزارش فعاليت هاي هيئت مديره در سال جاري، ارائه گزارش مالي و ارائه گزارش بازرس انجمن و معرفي كانديداها به همراه برگزاري انتخابات هيئت مديره براي دو سال آينده دستور كار مجمع عمومي انجمن نمايشگران عروسكي خواهد بود. مجمع عمومي دوسالانه انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر ساعت 15 روز 28 آبان در سالن اجتماعات خانه تئاتر برگزار مي شود.
