مراقب شگرد جدید مجرمان سایبری باشید/ سرقت اطلاعات کاربران

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی با اشاره به ترفند افزایش فالوور، افزود: مدتی است در فضای مجازی باب شده که افراد سودجو با استفاده از تبلیغات جذاب سعی دارند کاربران را با خود همراه کرده و اهداف مجرمانه خود را عملی نمایند.
وی از سرقت اطلاعات به عنوان یکی از مهمترین اهداف مجرمانه سودجویان سایبری نام برد و گفت: یکی از مواردی که حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی را تهدید میکند، اطلاعاتی است که در پیجها و اکانتهای خود منتشر کرده اند. اطلاعاتی که ممکن است با استفاده از ترفندهای مختلف و مهندسی اجتماعی به دست افراد سودجو بیفتد.
وی افزود: جدای از واقعی یا غیر واقعی بودن اعضا(فیک ممبرها) باید نسبت به راههای افزایش این اعضا و فالوورها دقت بیشتری به خرج داد.
سرگرد کیانی تبلیغات جذاب را یکی از مهمترین راههای موجود برای ترغیب کاربران به انجام خواستههای مجرمان دانست و گفت: با همین تبلیغات جذاب و رنگارنگ است که کاربران فریب آنها را خورده و اقدام به انتشار اطلاعات مهم، نصب نرم افزارهای پیشنهادی و... نمایند.
وی با اشاره به نرمافزارهای طراحی شده در زمینه افزایش فالوور افزود: در حال حاضر برخی از اپلیکیشنها برای افزایش فالوور کاربران طراحی شده است به نحوی که بعد از نصب توسط کاربران و عضویت در کانالها و گروههای مختلف، تعداد فالورهای آنان افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. در واقع این افراد کسانی هستند که از همین نرمافزار استفاده کردهاند.
این مقام مسئول به سرقت نام کاربری و رمز عبور برخی از این اپلیکیشنها اشاره کرد و گفت: روال عادی کار با این اپلیکیشنهای به این صورت است که بعد از نصب باید شماره تلفن و یا ایمیل خود را به همراه رمز عبور صفحات و پیجهای خود را ثبت نمود و از طریق عضویت در دیگر کانالها، تعداد فالوورهای خود را افزایش داد. اما به تازگی مشاهده شده برخی از این نرمافزارها بعد از دریافت نام کاربری و رمز عبور، کاربر را به صفحهای جعلی لینک میدهد.
رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری از این روش به عنوان فیشینگ نام برد و تصریحکرد: افراد سودجو با طراحی صفحاتی جعلی به دنبال سرقت اطلاعات کاربران میباشند. دراین روش هم افراد سودجو با طراحی نرم افزارهای جعلی به دنبال دستیابی به نام کاربری و رمز عبور کاربران در شبکههای اجتماعی میباشند.
وی در توصیه به کاربران تاکید کرد: هموطنان عزیز باید دقت داشته باشند هدف اصلی تبلیغات، ترغیب کاربران برای بازدید از سایت، کانال یا گروه خود میباشد. بنابراین باید نسبت به تبلیغاتی که اغوا کننده میباشند کمی حساستر بود.
این مقام مسئول همچنین در خصوص عدم به اشتراک گذاری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکههای اجتماعی گفت: در صورت دسترسی افراد سودجو به نام کاربری و رمز عبور شما، این امکان وجود دارد که به تمامی اطلاعاتی که شما در صفحات خود منتشر کردهاید دسترسی داشته باشد. لذا از انتشار و به اشتراک گذاری و همچنین نگهداری اطلاعات مهم و خصوصی در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
سرگرد کیانی ادامه داد: علاوه بر دسترسی به اطلاعات قربانی، دسترسی به اطلاعات اعضا و دنبال کنندگان شبکه اجتماعی وی نیز امکان پذیر میباشد که این افراد اصولا دوستان و آشنایان قربانی هستند. لذا هر گونه فعالیت مجرمانه تحت اکانت شما در این شبکه از سوی مجرم برای دوستان و آشنایان شما به نام شما ثبت میگردد و باعث رنجش از شما میشود.
وی تاکید کرد: فعالیت در شبکههای اجتماعی بسیار حساس است لذا حفظ اطلاعات شخصی و خصوصی در این فضا به مراتب مهمتر و جدی است و کاربران باید در این خصوص دقت لازم را داشته باشند.
سرگرد کیانی در پایان از هموطنان درخواست کرد در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس "Cyberpolice.ir" بخش مرکز امداد و فوریت های سایبری لینک ثبت گزارش مردمی به ما اطلاع دهند.
