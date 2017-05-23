به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک ترکیه به حریت دیلی چاپ ترکیه گفته اند که ترکیه مشارکت اتریش در برخی از برنامه های سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را به علت مواضع ضد ترکیه ای وین در اتحادیه اروپا وتو کرده است.

یک منبع دیپلماتیک ترک که خواست نامش فاش نشود، گفت: ترکیه به خاطر مواضع ضد ترکیه ای اتریش در اتحادیه اروپا در خصوص مشارکت های این کشور در ناتو اقدامات مناسبی انجام داده است.

یک مقام دیگر ترک در این خصوص تائید کرد که ترکیه مشارکت اتریش در برخی از برنامه های ناتو برای سال ۲۰۱۷ را وتو کرده است.

وزیر دفاع اتریش در واکنش به اقدام ترکیه با ارسال نامه ای به بی بی سی ترکیه را متهم به خطر انداختن امنیت منافع اروپا کرده و اقدامات ترکیه در قبال وین را غیر مسئولانه دانست و آنها را محکوم کرد.

ترکیه پیشتر نیز از وتوی خود در قبال تلاش رژیم اسرائیل برای گسترش روابط خود با ناتو استفاده کرده بود که این مسئله بعد از عادی سازی روابط دو طرف لغو شده است.

اتریش از مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا است و در این خصوص همواره مواضع ضد ترکیه ای اتخاذ کرده است.