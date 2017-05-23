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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۲۱:۰۲

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید ۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ذبیح الله غریب  در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید شد، اظهار داشت: درابتدای دولت یازدهم تولید ماهیان سردابی دراین استان به هفت هزارتن رسیده بودکه هم اکنون استان چهارمحال وبختیاری با برنامه ریزی منسجم تولید ماهی در این استان به ۲۴هزارتن رسیده است.

وی عنوان کرد: ۲۰درصد تولید ماهیان سردابی کشور در چهارمحال و بختیاری تولید می شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهی های سردآبی کشور است.

کد مطلب 3987168

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