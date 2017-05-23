دوره های آموزشی مهارت های زندگی برای خانواده مددجویان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مقدس بعد از ظهر سه شنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه دوره های آموزشی مهارت های زندگی برای خانواده مددجویان حوزه مواد مخدر برگزار شد، اظهار داشت: این دوره های آموزشی در شهرستان های مختلف استان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: ۲۵۶ نمایشگاه مبارزه با مواد مخدر در این استان برگزار شده است.

معاون توسعه، پیشگیری مواد مخدر و اعتیاد بهزیستی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: آگاه سازی خانواده ها در راستای زیان های مصرف مواد مخدر ضرورت دارد و این مهم در در دستور کار این سازمان در سالجاری است.