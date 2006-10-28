مدال نمي آوريم ولي به كسب نتيجه قابل قبول اميدواريم/ امكانات تيراندازي در كشور بسيار كم است

شهين نظري نائب رئيس فدراسيون تيراندازي ضمن بيان اين مطلب به خبرنگارمهر گفت: با وجود اينكه در آخرين تصميم كميته ملي المپيك حضور شش تيرانداز در بازيهاي آسيايي قطر به تصويب رسيده است. ما اردوي آمادگي خود را با شركت يك تيم كامل هشت نفره در دو مجموعه آزادي و ساصد تهران از صبح امروز شنبه ششم آبان ماه آغازكرده ايم.

وي با اشاره به اينكه نتايج تيراندازان زن ايراني دربازيهاي آسيايي دوره قبل هرچند به كسب مدال انجاميده اما ظاهرا به نظر كارشناسان اين رشته قابل قبول نمي باشد گفت: بانوان ما در يك سال گذشته رشد خوبي را از لحاظ ركوردي داشته اند به طوريكه تيراندازي مانند نسيم حسن پور با كسب ركورد 380 با نمره ميانگين جهاني و آسيايي تنها 5 نمره فاصله دارد. با اين حساب مي توان به جبران اين چند نمره در آينده اميدوار بود.

وي اظهار داشت: اطمينان داريم كسب مدال براي ما سخت است و مدالي دربخش انفرادي بدست نمي آوريم. با اين حال به كسب يك نتيجه قابل قبول حداقل دربخش تيمي اميدواريم.

نظري كه بتازگي به سمت نائب رئيسي فدراسيون تيراندازي منصوب شده است درباره وضعيت رشته اهداف پروازي دربخش بانوان گفت: اين رشته برخلاف رشته هاي اهداف ثابت، مشتري ندارد دركنار آن تنها يك زمين اختصاصي درتهران برايآن وجود دارد و شايد به همين علت مسئولين ستاد بازيهاي آسيايي با اعزام تيم بانوان اين رشته مخالفت كرده اند .

نائب رئيس فدراسيون تيراندازي افزود: تيراندازي دركشور ما امكانات كمي دارد و همين معضل امكان برنامه ريزي منسجمي را به ما نمي دهد ولي اميدوارم با توجه به شروع ساخت وساز هايي در سطح تهران و كشوردر اين رشته بتوانيم آينده بهتري را براي تيراندازي ايران رقم بزنيم.