وزش باد همراه با گرد و غبار استان ایلام را فرا گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار برای چندمین بار طی یک هفته اخیر بازهم استان ایلام را فرا گرفته و این بار همراه با وزش باد است که بیشتر مناطق استان را آلوده کرده است.

در سال جاری متاسفانه تعداد روزهای گرد و غباری در استان ایلام هر هفته اضافه می شود و با این روند تابستان سختی در انتظار مردم استان ایلام است.

استان ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق بیشترین آسیب را از گرد و غبار دیده است که عمدتا از کشورهای عراق و سوریه وارد استان می شود.

استان ایلام بیش از یک دهه است که با پدیده ریزگردهای عربی که از سمت بیابان های کشورهای عراق، سوریه و عربستان وارد مرزهای کشور ما می شوند مواجه است و توده های ریزگردها در این سال های خسارت های زیادی را به استان ایلام وارد ساخته است.

نوشیدن شیر فراوان، عدم خروج از منزل، استفاده از ماسک فیلتردار، اجتناب از ورزش هوازی و کار در هوای آزاد از جمله توصیه های مکرر مرکز بهداشت استان ایلام به عموم مردم به ویژه گروه های در معرض خطر به خصوص جانبازان شیمایی، بیماران سرطانی، قلبی عروقی، ریوی، زنان باردار، مادران شیرده، افراد کهنسال، کودکان برای کاهش آثار منفی ریزگردها است.