واردات داروهای مشتق از پلاسما تا دو سال آینده قطع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهادر کاظمی اظهارداشت: کمبود داروهای مشتق از پلاسما به عنوان یک نیاز مهم دارویی همچنان در کشور احساس می شود.

وی افزود: نیاز پلاسمای کشور ۶۰۰ هزار لیتر در سال است که ۲۰۰ هزار لیتر توسط سازمان انتقال خون، ۲۰۰ هزار لیتر توسط شرکت های خصوصی تولید و بقیه به شکل داروهای مشتق از پلاسما از شرکت های معتبر خارجی به کشور وارد می شود.

معاون سازمان انتقال خون ایران افزود: با برنامه ریزی وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از طریق راه اندازی مراکز جامع اهدای خون در همه استان های کشور، این نیاز مهم تا ۲ سال آینده برطرف و واردات داروهای مشتق از پلاسما به طور کامل قطع خواهد شد.

کاظمی بیان کرد: استفاده از داروهای مشتق از پلاسمامی تواند سبب ورود پلاسماهای آلوده به کشور در سال های گذشته ، ورود موج بیماری های نوظهور و غیربومی شود.

وی افزود: امیدواریم با خودکفایی در تولید پلاسما این محصول ، اندک دغدغه های تامین داروهای بومی مشتق از پلاسما در میان مردم و مسئولان برطرف شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران ادامه داد: مراکز جامع انتقال خون در سه محور اهدای خون، تولید پلاسما صنعتی، پلاکت وسلول های بنیادی فعالیت می کنند و با توجه به سیاستگذاری سازمان ، تولید پلاسمای صنعتی را هدف قرار می دهند.

وی گفت: بهره برداری از ۱۵ مرکز جامع اهدای خون طی یک سال ، سیاست سازمان انتقال خون بود که مرکز جامع گرگان به عنوان دهمین مرکز امروز فعالیت خود را آغاز کرد.

کاظمی در ادامه بر لزوم توسعه مراکز خون گیری کشور تاکید کرد و گفت: گرگان و ساری، تنها مراکز استان های کشور هستند که فقط یک مرکز برای دریافت خون اهدا کنندگان دارند.

وی بیان کرد: همه مراکز استان های کشور چندین مرکز خونگیری دارند که در این دو شهر نیز باید با تعامل بیشتر با مسئولین شهری و استانی ، فرصت و زمینه راه اندازی مراکز جدید فراهم شود.

معاون سازمان انتقال خون به پاسخگویی کامل به نیازهای خونی بیمارستان های کشور اشاره کرد و گفت: هم اینک ۱۰۰ درصد نیازهای خونی کشور در داخل و با خون های با کیفیت بالای داخلی تامین می شود و هیچ درخواست خون یا فرآوردهای خونی بی پاسخ نمی ماند.