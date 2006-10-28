القاعده براي تاثير بر نتايج انتخابات آمريكا تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، "اريك راف" دبير مطبوعاتي پنتاگون درواكنش به خشونتهاي اخير درعراق اظهارداشت كه القاعده خواهان پيروزي دموكراتها درانتخابات 7 نوامبر كنگره است .

وي دراشاره به گزارش روزنامه واشنگتن پست كه به نقل ازيك رهبرمحلي القاعده در عراق نوشت : "ابوايوب المصري رهبر اين گروه مي خواهد با دوبرابر كردن حملات درعراق تاثير بزرگي برانتخابات آمريكا بگذارد"، خاطرنشان كرد كه به نظر مي رسد كه اگر آنها خشونتها را افزايش دهند مي توانند مخالفت عليه جنگ را نيز افزايش دهند و تاثيراتي بر ضد رئيس جمهوري بگذارند .



اريك راف همچنين بيان داشت : توضيحات ديگري نيز براي افزايش خشونتها درعراق وجود دارد كه مي توان به افزايش فعاليت شورشيان طي ماه رمضان و تقويت عملياتهاي نظامي آمريكا در بغداد اشاره كرد.



وي افزود: بوش اين ستيزرا به عنوان يك مبارزه براي گرفتن قلبها و افكار مردم آمريكا قلمداد مي كند و شورشيان القاعده مي دانند كه اين نبرد ، مبارزه براي راي مردم آمريكاست و تصور مي كنم كه آنها در حال بررسي اين موضوع هستند كه آيا مي توانند بر انتخابات تاثير بگذارند و كاري كنند كه مردم آمريكا از طريق اين حملات از جنگ خسته شوند يا خير؟ .



وي درپاسخ به اين سوال كه آيا وي به طور ضمني مي خواهد بگويد كه القاعده خواهان پيروزي دموكرتها در انتخابات است گفت :"من چنين چيزي را نمي گويم و گزارشهاي اطلاعاتي نيز ازاين ايده حمايت نمي كند" .



اريك راف همچنين با اشاره به بمب گذاريهاي مادريد(پايتخت اسپانيا) كه در آستانه انتخابات ماه مارس سال 2004 روي داد، گفت:"تعجب برانگيز نيست كه القاعده تلاش مي كند تا با استفاده از خشونتها، برنتايج انتخابات آمريكا تاثير بگذارد" .



وي افزود: تلاش القاعده محكي براي اراده مردم آمريكاست و اگر آنها بتوانند مردم آمريكا را دلسرد كنند و نارضايتي از جنگ را افزايش دهند پس اين امرمنجربه پيروزي درعراق و درنهايت درجنگ طولاني تر خواهد شد .



اين گزارش حاكي است كه تشديد فرقه گرايي و افزايش خشونتها درعراق و ناتواني نيروهاي عراقي و آمريكايي در كنترل اين خشونتها به انتقادها در آمريكا عليه استراتژي دولت بوش در اين كشور دامن زده است .



در ماههاي اخير تعداد تلفات آمريكاييها در درگيريهاي بزرگ در فلوجه و جنوب عراق به بالاترين ميزان خود رسيده است .



از زمان اشغال عراق تا كنون 2809 آمريكايي جان خود را در اين كشور دست دادند .



نظرسنجيهاي جديد در آمريكا حاكي از كاهش حمايت عمومي از جنگ عراق و نزول محبوبيت عملكرد بوش است كه اين امر سبب اميدواري نامزدهاي دموكرات شده و همچنين جمهوريخواهان را وادار به دفاع از جنگ عراق و تلاش جدي براي كنترل دوباره كنگره كرده است .