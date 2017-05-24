زلزله ۳.۵ ریشتری بروجرد را لرزاند

مدیرکل مدیریت بحران استان لرستان به خبرنگار مهر گفت: مطابق برآورد اولیه موسسه ژئوفیزیک زمین لرزه ای با شدت ۳.۵ ریشتر در شهر بروجرد لرستان به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت ۴ و ۴۸ دقیقه و ۷ ثانیه بامداد امروز چهارشنبه اعلام کرد و افزود: تا کنون از این زمین لرزه خسارتی گزارش نشده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را ۱۰ کیلومتری از سطح زمین دانست و گفت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشور به عرض و طول جغرافیایی ۳۳.۸۸ و ۴۸.۶۵ بوده است.

بنابر این گزارش، استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.