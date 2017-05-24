آستان قدس نقش موثری در تحقق اقتصاد مقاومتی کشور ایفا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی بختیاری در بازدید از قسمت‌های مختلف «کارخانه نخریسی و نساجی خراسان» واقع در شهرک صنعتی بینالود شهرستان نیشابور با اشاره به نام گذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال» اظهار کرد: با راه اندازی خطوط جدید تولیدی در کارخانه نخرسی و نساجی خسروی خراسان برای یک صد نفر اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سالانه ۵ هزار و ۲۰۰ تن انواع نخ و ۱۲ میلیون متر مربع انواع پارچه در این کارخانه تولید می‌شود که با راه اندازی خطوط جدید ظرفیت مذکور بیش از ۳ هزار تن افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر لزوم محوریت اقتصاد مقاومتی در فعالیت‌های اقتصادی، تصریح کرد: کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی آستان قدس رضوی با داشتن ظرفیت‌های فوق العاده و نیروی انسانی متخصص نقش مؤثری در تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی کشور ایفا خواهند کرد.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: کارخانه نخریسی و نساجی خسروی خراسان از قدیمی‌ترین واحدهای تولیدی وابسته به آستان قدس رضوی است که به ابزار آلات و دانش فنی روز مجهز شده و می‌تواند با تولید محصولات کیفی سهم عمده‌ای از نیاز بازار داخل و منطقه را مرتفع کند.

بختیاری با انتقاد از واردات بی‌رویه منسوجات و پوشاک از خارج کشور، اضافه کرد: برخی از این اقلام وارداتی با فرهنگ اسلامی و ایرانی کشورمان هیچ تناسبی ندارند و قطعا ارتباط بین طراحان داخلی و کارخانجات تولیدی می‌تواند این نقیصه را بر طرف کند.

وی با تاکید بر اینکه واردات بی‌رویه کالاهای غیر ضروری بلای جان تولید داخلی است عنوان کرد: ایجاد فضای مناسب کسب و کار و بسط فرهنگ حمایت از تولید داخلی می‌تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در پایان با اشاره به ایجاد فرصت‌های جدید کاری در این کارخانه، اظهار کرد: هم‌اکنون در این کارخانه ۳۵۰ نفر از بومیان شهرستان نیشابور با میانگین سنی ۳۲ سال در ۴ شیفت کاری مشغول به کار هستند و با بهره‌برداری از خطوط تولیدی جدید برای ۱۰۰ نفر دیگر فرصت‌ اشتغال ایجاد خواهد شد.