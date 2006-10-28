به گزارش خبرنگار مهر، نشست مطبوعاتي نخستين جشنواره فيلم محله صبح امروز با حضور دكتر مجيد جوزاني دبير جشنواره، مازيار رضاخاني مدير اجرايي جشنواره و نمايندگان رسانه هاي گروهي با يك ساعت تاخير در خانه هنرمندان برگزار شد.

جوزاني در ابتداي اين نشست با اشاره به اينكه فيلم كوتاه هميشه مهجور بوده، گفت: "متاسفانه به دليل نگاهي كه به فيلم كوتاه شده، اين گونه سينمايي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اما ما تصميم گرفتيم دبيرخانه دائمي براي ساخت فيلم هاي كوتاه محله تاسيس كنيم و احساس ما اين نبود كه صرفاً جشنواره اي برگزار شود، بلكه هدف ما اقدام به توليد فيلم هاي كوتاه بود. معمولاً در جشنواره ها فيلم هايي مرتباً مي چرخند، اما ما موضوعي نگاه كرديم."

وي ادامه داد: "علت انتخاب اين نام براي جشنواره فيلم محله، صداقت و صميمت محله ها بود كه مي خواستيم اين صميمت هم در اين جشنواره وجود داشته باشد. از سوي ديگر تشكيلات مختلفي براي اوقات فراغت كار مي كنند، اما شهرداري تهران براي برگزاري جشنواره فيلم محله برنامه ريزي كرده است. بيش از چهار هزار نفر بين 15 تا 20 سال ثبت نام كردند و ما كلاس هاي آموزشي را براي آنها برگزار كرديم و جلو علاقمندان را نگرفتيم. بعد از برگزاري كلاس هاي آموزشي به صورت رايگان وارد مرحله توليد شديم."

دبير جشنواره فيلم محله خاطرنشان كرد: "ما گروههاي توليد را دسته بندي كرديم. در يك دسته فيلم هاي 137 ثانيه اي در قالب هاي داستاني، مستند و تجربي قرار گرفت و دسته ديگر اختصاص به فيلم هاي سه تا پنج دقيقه اي در قالب هاي داستاني، مستند و تجربي داشت. موضوعات اين فيلم ها هويت و تاريخچه محلات تهران، چهره هاي شاخص و ماندگار محلات تهران، بناهاي تاريخي محلات تهران، فرهنگ شهروندي و شهرنشيني محلات، زيبايي ها و جذابيت هاي محلات و ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي محلات است."

جوزاني در توضيح بيشتر عنوان كرد: "كمال تبريزي، محمد آفريده و حبيب رضايي داوري آثار توليدشده را به عهده دارند و دكتر منبتي، دكتر محكي و محمد آفريده داوري بخش آزاد اين جشنواره را انجام مي دهند. بخش آزاد مربوط به آثاري از توليدات انجمن سينماي جوان، سينماي مستند و تجربي بود. بخشي از جوايز اين جشنواره نقدي و برخي ديگر كمك براي توليد فيلم هاي بعدي است. طرح تنديس اين جشنواره هم از حسين خسروجردي است و قدرت اله عاقلي تنديس جشنواره را ساخته است."

وي افزود: "جشنواره فيلم محله از هشتم تا يازدهم آبان ماه برگزار مي شود و فرصت خوبي براي شناسايي استعدادهاي افرادي است كه آثاري را از محلات تهران ساختند. اميدوارم دبيرخانه دائمي اين جشنواره تا سال آينده هم استمرار داشته باشد. ما اين چهار نفر را رها نمي كنيم و در طول سال نشست هاي تخصصي برگزار مي كنيم. جشنواره فيلم محله براي ورود عموم هم آزاد است و از ساعت 10 صبح تا 19 در فرهنگسراي هنر برگزار مي شود. از ساعت 17 تا 19 اختصاص به نشست هاي تخصصي دارد."

دبير جشنواره با اشاره به اينكه از ميان 200 اثر ساخته شده، 137 اثر پذيرفته شده، گفت: "ما با شبكه دو سيما و تهران صحبت كرديم و قرار شد هنگام برگزاري جشنواره اقدام به معرفي آثار كنند. البته ما با سازمان فرهنگي هنري شهرداري صحبت كرديم و قصد داريم بعد از جشنواره هم در برخي فرهنگسراها كه امكان نمايش فيلم را دارند، آثار را به نمايش بگذاريم."

مازيار رضاخاني مدير اجرايي جشنواره هم در اين نشست گفت: "جشنواره فيلم محله نخستين جشنواره اي است كه در قالب طرح اوقات فراغت به مدت 137 روز در تابستان به اجرا درآمده است. ماهيت جشنواره آموزش، توليد و به داوري گذاشتن آثار است."